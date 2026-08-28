Keiko Fujimori declara estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar el crimen organizado

FOTO: Keiko Fujimori declara emergencia en capital de Perú y crea comité de inteligencia contra el crimen

LIMA — El gobierno de Perú estableció el viernes un estado de emergencia en la capital, Lima, y el puerto de Callao durante un periodo de 60 días, en respuesta al aumento de la delincuencia. Esta medida incluye la creación de un comité que unirá esfuerzos entre la policía y las fuerzas armadas para abordar la situación de inseguridad.

Esta es la primera vez que la presidenta Keiko Fujimori decreta un estado de emergencia desde su asunción al cargo hace un mes, tras prometer combatir la extorsión y los asesinatos, que han generado gran preocupación entre la población peruana.

Durante este periodo, se restringirán varios derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio. El decreto publicado en el diario oficial también establece la formación de un Comité de Inteligencia que coordinará las acciones entre la policía y el ejército.

El nuevo comité estará conformado por funcionarios del sistema de inteligencia, del área de finanzas, del servicio penitenciario, así como por miembros de las fuerzas de seguridad. Este equipo utilizará tecnología avanzada, que incluye un sistema que conectará cámaras de seguridad, drones, sistemas satelitales y algoritmos de reconocimiento facial para potenciar sus operaciones.

El incremento de la violencia en la región ha llevado al gobierno anterior a declarar ocho estados de emergencia en Lima desde octubre de 2025, siendo el más reciente levantado apenas el miércoles pasado. Las cifras oficiales indican un aumento alarmante en las denuncias por extorsiones, que se dispararon de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025.

El plan de seguridad lanzado por Fujimori el 8 de agosto, denominado "Escudo", se centra en la lucha contra los extorsionadores que han asesinado a choferes de transporte público y que han atacado autobuses y terminales en las áreas periféricas de la capital, donde reside la mayoría de los 10 millones de habitantes de Lima.

A pesar de estas medidas, la violencia no ha cesado, ya que se han registrado 20 ataques armados que han resultado en siete muertes, incluyendo a seis choferes y un pasajero, además de 17 heridos.