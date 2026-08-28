Coco Gauff apoya el contundente mensaje de su madre ante la demanda de entradas para el US Open

FOTO: Coco Gauff respalda el duro mensaje de su mamá por la avalancha de pedidos de entradas al US Open

NUEVA YORK (AP) — Coco Gauff se sorprendió al ver que su madre, Candi Gauff, utilizó las redes sociales para expresar su frustración por la gran cantidad de solicitudes de entradas para el Abierto de Estados Unidos que recibía de familiares y amigos. Sin embargo, esto no significa que la joven tenista tenga un problema con la situación.

Candi Gauff publicó en Instagram una "declaración contundente pero necesaria" en la que señalaba que las entradas de su hija para el torneo de Grand Slam ya estaban comprometidas. Un día después, Coco respaldó este mensaje. "Sinceramente, era necesario, y estaba dirigido a unos pocos familiares y amigos", afirmó Coco Gauff el viernes. "La gente aparece de la nada. No has hablado con alguien en años. No te dicen: 'Felicidades' o 'Feliz cumpleaños' ni nada. Y luego están como: 'Oh, estoy en Nueva York, ¿puedo tener 8 entradas para tu partido en tu palco, por favor?'".

Coco Gauff llega a este evento tras haber ganado el Abierto de Cincinnati y al principio pensó que la publicación de su madre —acompañada de una foto donde sostiene el trofeo— era un mensaje de celebración. Sin embargo, Candi tenía algo claro que comunicar.

"Lamentablemente, no voy a poder conseguirte una entrada. Por favor, haz los arreglos para comprar una", expresó Candi Gauff. "Nota al margen: nunca pidas más de 2 entradas. Coco ya es adulta y ahora tiene sus propios amigos a quienes está honrando (con) entradas para el partido. Gracias por su apoyo continuo".

Coco Gauff es actualmente la cuarta cabeza de serie en el cuadro individual femenino del Abierto de Estados Unidos y ocupa el cuarto puesto en el ranking mundial. Como la tenista estadounidense más destacada del torneo, su presencia en el Arthur Ashe Stadium asegura que cualquier partido que dispute sea altamente codiciado.

Sus padres y otras personas de su equipo se encargan de la mayoría de los mensajes, protegiéndola de distracciones innecesarias. "Hacemos lo mejor posible por acomodar a todos, pero algunas de las solicitudes... te sorprendería lo absurdas que son", comentó Coco. "Siento que mi mamá llegó a un punto de quiebre porque esto viene pasando desde que tenía 15 años, y ellos realmente son mis salvaguardas y tengo suerte de que intenten asegurarse de que nadie me esté escribiendo al teléfono, así que en realidad no recibo muchas solicitudes".

En lugar de lidiar con más pedidos de parientes lejanos o amigos de la primaria, Coco explicó que su madre "quiso publicar eso porque va a dejar de responder. Al menos ya saben por qué".