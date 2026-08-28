Detienen a Pablo "Bebote" Álvarez, exlíder de la hinchada de Independiente, por narcotráfico

BUENOS AIRES — El gobierno argentino confirmó el viernes la captura de Pablo "Bebote" Álvarez, conocido por haber liderado la hinchada del club de fútbol Independiente, quien enfrenta acusaciones de ser parte de una red de narcotráfico de alcance internacional.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció a través de su cuenta en X que la detención fue llevada a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y una unidad especial de la Policía Federal Argentina. Según Monteoliva, Bebote, quien fue un personaje clave en la barra brava de Independiente, está implicado en una organización que traficaba drogas de diseño desde España y cocaína desde Bolivia.

"Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga", declaró la funcionaria.

Se difundieron imágenes de Álvarez, escoltado por agentes de la policía, a través de la cartera de Seguridad. Se estima que estuvo al mando de la tribuna durante más de diez años, aunque en el momento de su arresto ya no tenía el control formal de la hinchada, que ahora está dividida entre facciones rivales.

El exlíder de la barra ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales y ha cumplido condenas en prisión. Recientemente, se encontraba bajo arresto domiciliario, pero aún mantenía una influencia significativa sobre la hinchada.

Las barras bravas en Argentina son conocidas por su participación en actividades ilícitas como la venta de entradas ilegales, extorsiones y el tráfico de drogas. Operan con la complicidad de sindicatos, fuerzas de seguridad y políticos, lo que complica aún más su erradicación.

La detención de Bebote se realizó durante una serie de cinco allanamientos en Buenos Aires y la provincia de Salta, bajo la dirección del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo de Pablo Yadarola. La investigación se inició tras el descubrimiento de 12 litros de éxtasis líquido en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, provenientes de Barcelona.

Este hallazgo llevó a los investigadores a desarticular una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera fase, se llevaron a cabo 27 allanamientos en Buenos Aires y Salta, resultando en la detención de 11 personas y la incautación de drogas, dinero, vehículos y dispositivos tecnológicos.

El análisis de los teléfonos y documentos incautados permitió identificar a nuevos integrantes de la red y reconstruir sus conexiones financieras. En este contexto, se identificó a Bebote Álvarez como un presunto colaborador de la organización.