Paternidades activas: Rosario impulsa nuevos roles de crianza y pone en debate las licencias

La Municipalidad de Rosario presentó "PA! Paternidades Activas", una iniciativa para promover una mayor participación de los varones en las tareas de cuidado y generar espacios donde puedan revisar los modelos con los que fueron criados, asumir nuevos roles y construir vínculos más presentes con sus hijos.

La propuesta fue explicada en Amamos Argentina por Mónica Ferrero, secretaria de Igualdad y Género de Rosario, e Ignacio Rodríguez, coordinador del Programa de Masculinidades, quienes señalaron que todavía persisten mandatos históricos que ubican al hombre principalmente en el rol de proveedor económico.

“Lo que pretendemos es romper un poco ese mandato hegemónico desde una manera positiva y propositiva, incluyendo a los varones, dándoles herramientas y el espacio para que puedan construir la paternidad desde otro lugar”, explicó Ferrero.

Revisar qué significa ser padre

Rodríguez planteó que uno de los objetivos es que los hombres puedan detenerse a pensar cuánto de su propia crianza quieren reproducir.

“Muchos padres nos dicen: ‘Yo no quiero ser igual a mi padre’. Pero tampoco es ser lo contrario a tu padre. Es encontrar ahí el equilibrio: cómo querés criar, cómo querés estar presente”, señaló.

También sostuvo que muchos varones quieren asumir un rol diferente, pero no siempre encuentran modelos o referencias claras. “Se habla de la deconstrucción, pero no hay un modelo a imitar. Entonces quedamos los varones desconcertados”, afirmó.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal Mil 65, que concentra políticas sociales en la primera infancia —los primeros 1.000 días de vida— y en los mayores de 65 años. En ese contexto, el municipio busca que las tareas de cuidado sean compartidas y acompañar también las dudas, preocupaciones y emociones de los padres.

El debate por las licencias

La conversación también puso el foco en las licencias por paternidad. Rodríguez recordó que en el ámbito privado argentino los varones cuentan con apenas dos días, mientras que en la Municipalidad de Rosario la licencia alcanza los 15 días.

“Los primeros días es importante la presencia de los dos. Hay consultas médicas, inscripciones en el Registro Civil, altas de la maternidad y un montón de situaciones que necesitan presencia”, explicó.

Ferrero sostuvo que avanzar en licencias más amplias también permitiría reducir desigualdades entre hombres y mujeres tanto en la crianza como en el mercado laboral.

Durante la entrevista también se abordó la caída de la natalidad. Ferrero señaló que se trata de un fenómeno global y que detrás de esa tendencia intervienen factores económicos, sociales y culturales. “Es un fenómeno que nos tiene que interpelar como sociedad y preguntarnos qué herramientas no tienen hoy las parejas que deciden tener hijos”, afirmó.



Entrevista de Amamos Argentina