Chimpancés lanzan piedras a los mismos árboles durante más de una década en Guinea-Bissau

En el Parque Nacional Boé, en Guinea-Bissau, se han observado chimpancés que arrojan piedras a árboles específicos, creando montones de piedras que permanecen en uso por más de una década. Investigadores sugieren que este comportamiento inusual puede ser cultural y podría servir como una forma de comunicación, señalización territorial o algo más simbólico.

Grabaciones de video han mostrado a chimpancés occidentales, generalmente machos adultos, lanzando piedras a los mismos árboles y regresando repetidamente para realizar esta acción. Durante el lanzamiento, emiten un fuerte grito conocido como "pant hoot", que es un señal comunicativa de larga distancia, y a veces golpean sus manos y pies contra el árbol, en un comportamiento denominado "buttress drumming".

Un equipo de investigadores, que realizó un viaje a Guinea-Bissau, recolectó datos para investigar el contexto social y ecológico de este lanzamiento acumulativo de piedras, con el objetivo de determinar qué intentan comunicar estos chimpancés. Dada nuestra relación evolutiva con los chimpancés, se espera que este comportamiento ayude a entender la evolución de la comunicación compleja y el uso de herramientas de piedra en la evolución humana.

Un comportamiento cultural

El pant hooting y el buttress drumming son parte del despliegue de los machos chimpancés, lo que sugiere que el lanzamiento acumulativo de piedras podría representar una modificación de este comportamiento común. Este acto probablemente sea cultural debido a su distribución limitada y porque la disponibilidad de rocas y árboles no garantiza la presencia de un sitio de lanzamiento acumulativo.

Investigaciones previas sugieren que este lanzamiento puede ser comunicativo o incluso tener un propósito simbólico, marcando sitios importantes dentro del territorio de los chimpancés. Sin embargo, aún no se sabe qué significan estos sitios para los chimpancés ni por qué lo hacen. A diferencia de otros primates que utilizan herramientas de piedra para acceder a alimento, como romper nueces, el lanzamiento acumulativo de piedras es un ejemplo raro de uso de herramientas en un contexto social, observado solo en cuatro grupos de chimpancés en África Occidental hasta la fecha.

Estableciendo el campamento

El equipo de investigación se estableció en el remoto territorio de los chimpancés de Boé, en Guinea-Bissau, colaborando con la organización no gubernamental Chimbo para mantener un campamento. Desde allí, los investigadores se adentraron en la sabana para establecer un campamento y recolectar datos utilizando cámaras y dispositivos de grabación de audio, debido a que los chimpancés no están habituados a la presencia humana.

Los investigadores instalaron cámaras en cada sitio de lanzamiento acumulativo y ubicaron dispositivos de grabación estratégicamente para capturar datos de audio. Durante su estancia, registraron observaciones de nidos de chimpancés, signos de alimentación y vocalizaciones. La información recopilada permitirá investigar las características sociales del lanzamiento acumulativo de piedras, incluyendo la edad y el sexo del lanzador y la reacción de otros chimpancés cercanos.

La amenaza de la minería de bauxita

El hábitat de los chimpancés en Guinea-Bissau enfrenta amenazas debido a actividades humanas, como la minería industrial de bauxita, que puede causar destrucción del hábitat y contaminación. Este tipo de minería representa una oportunidad significativa para el crecimiento económico, pero también tiene efectos perjudiciales para los chimpancés y la fauna local.

El estudio de comportamientos culturales como el lanzamiento acumulativo de piedras tiene como objetivo apoyar la conservación de los chimpancés y la biodiversidad en general, así como preservar los materiales culturales de los primates para futuras investigaciones y educación.