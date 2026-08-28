Neocloud Lambda asegura $1.000 millones en deuda para adquirir más chips de Nvidia

Neocloud Lambda, una compañía de nube de inteligencia artificial, recaudó $1.000 millones en deuda privada para adquirir chips de inteligencia artificial de Nvidia, los cuales planea alquilar a Microsoft. Este acuerdo, que fue reportado por Bloomberg, subraya el alto costo que implica el auge de la inteligencia artificial.

Según los términos del acuerdo, que fue organizado por JP Morgan Chase, Lambda espera desplegar rápidamente los chips y comenzar a generar ingresos, lo que le permitirá pagar la deuda de manera ágil utilizando esos ingresos.

Este movimiento representa el último de una serie de préstamos que Lambda ha utilizado para financiar la infraestructura de GPU para clientes específicos. En mayo, la empresa cerró un acuerdo de crédito garantizado por $1.000 millones y esta semana anunció el cierre de un préstamo de $926 millones para financiar los nuevos chips GB300 de Nvidia, que está bajo contrato para proporcionar a Nvidia.

El acuerdo de deuda privada de $1.000 millones se produce en medio de informes de que Lambda está en conversaciones para una ronda de financiación previa a la OPI de $3.000 millones. En noviembre pasado, la compañía recaudó $1.500 millones en capital de riesgo, alcanzando una valoración de $5.43 mil millones, según datos de PitchBook.

No solo Lambda depende de la deuda para financiar el auge de la inteligencia artificial; según datos recopilados por Bloomberg, bancos y empresas tecnológicas han recaudado más de $400 mil millones en deuda relacionada con la inteligencia artificial a nivel global en lo que va de 2026.