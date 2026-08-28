Turismo Carretera: Falleció el histórico preparador de motores, Jorge Pedersoli

En la madrugada de la fecha, la Asociación Corredores Turismo Carretera dio a conocer el fallecimiento del ilustre preparador de motores Jorge Pedersoli, que atravesó más de cinco décadas de protagonismo dentro de la categoría. La casa del TC, despide de esta forma a una de sus más caracterizadas figuras de todos los tiempos:

"La infausta noticia sacudió a la ACTC que luego de su confirmación, nos conmueve. En la tarde de este jueves, los 84 años, murió Jorge Pedersoli, trascendental preparador de la categoría que cosechó innumerables títulos y fue una figura fundamental en el desarrollo de automóviles y equipos.

Sus motores y su impronta, quedarán marcadas para siempre en el TC y sus excelentes trabajos pasarán a la historia de la especialidad.

Sus restos serán despedidos en la Capilla del Cementerio de La Chacarita este viernes 28 de agosto a las 12.30 hs.

Desde la ACTC, le enviamos un respetuoso saludo de condolencias a su familia y rezamos por el eterno descanso de su alma."

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de ACTC.org.ar