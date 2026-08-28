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Turismo Carretera: Falleció el histórico preparador de motores, Jorge Pedersoli

Desde sus inicios con los Chevrolet oficiales de finales de la década del '60, fue uno de los motoristas más destacados de la categoría durante cinco décadas. Un enfermedad terminal produjo el deceso.

28/08/2026 | 11:35Redacción Cadena 3

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El ilustre preparador de TC, Pedersoli, dejó de existir esta madrugada

FOTO: El ilustre preparador de TC, Pedersoli, dejó de existir esta madrugada

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En la madrugada de la fecha, la Asociación Corredores Turismo Carretera dio a conocer el fallecimiento del ilustre preparador de motores Jorge Pedersoli, que atravesó más de cinco décadas de protagonismo dentro de la categoría. La casa del TC, despide de esta forma a una de sus más caracterizadas figuras de todos los tiempos:

"La infausta noticia sacudió a la ACTC que luego de su confirmación, nos conmueve. En la tarde de este jueves, los 84 años, murió Jorge Pedersoli, trascendental preparador de la categoría que cosechó innumerables títulos y fue una figura fundamental en el desarrollo de automóviles y equipos.

Sus motores y su impronta, quedarán marcadas para siempre en el TC y sus excelentes trabajos pasarán a la historia de la especialidad.

Sus restos serán despedidos en la Capilla del Cementerio de La Chacarita este viernes 28 de agosto a las 12.30 hs.

Desde la ACTC, le enviamos un respetuoso saludo de condolencias a su familia y rezamos por el eterno descanso de su alma."

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de ACTC.org.ar

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