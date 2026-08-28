Stellantis reduce la producción de camionetas en Córdoba y aplicará suspensiones

El grupo automotor Stellantis readecuará su esquema productivo en el Polo Industrial de barrio Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

A partir de septiembre, la fabricación de las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota se concentrará en un único turno de trabajo, medida que estará acompañada por un programa de suspensión de personal debido a una demanda menor a la prevista en el mercado local y regional.

Recorte en los volúmenes de producción

La compañía notificó a sus proveedores el nuevo programa para el último cuatrimestre de 2026, el cual reduce significativamente las proyecciones originales:

RAM Dakota: de 8.000 unidades previstas para el fin de año, se fabricarán unas 3.000. El volumen anual proyectado cae de 18.000 a 12.000 vehículos.

Fiat Titano: la previsión del cuatrimestre bajó de 1.500 a 1.000 unidades. El total anual pasa de 9.000 a 4.500 camionetas.

Total anual: la planta alcanzará un volumen cercano a las 16.500 pick-ups, frente a las 27.000 estimadas al inicio del proyecto.

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Reasignación de personal y proyecto de motores

A pesar del ajuste coyuntural, la empresa ratificó el plan de inversión de 380 millones de dólares para convertir al predio cordobés en un hub regional de camionetas. Parte de los operarios suspendidos serán destinados a los preparativos de la nueva planta del motor Multijet 2.2.

Esta nueva unidad industrial, cuyo inicio de producción está proyectado para comienzos de 2027, permitirá abastecer las unidades fabricadas en Ferreyra —reemplazando la importación europea— y exportar propulsores hacia Brasil y Uruguay, amortiguando así el impacto laboral de la medida.