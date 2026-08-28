Renovación del Hospital Charity en Nueva Orleans marcará un nuevo comienzo tras Katrina

NUEVA ORLEANS — En medio del caos que dejó el huracán Katrina, el Hospital Charity de Nueva Orleans se convirtió en un símbolo de heroísmo y sufrimiento, donde los médicos lucharon por salvar vidas sin electricidad ni equipos adecuados, mientras las inundaciones los mantenían atrapados en los oscuros pasillos del hospital durante días.

Este emblemático hospital, que durante años brindó atención a los sectores más vulnerables de la ciudad, cerró sus puertas tras el rescate de los últimos pacientes y personal en 2005. Ahora, mientras Luisiana recuerda el 21er aniversario de la tormenta, el edificio, que ha permanecido vacío y dañado desde entonces, está a punto de renacer.

Un nuevo destino para un ícono de la salud

La Universidad de Tulane ha anunciado un ambicioso proyecto de 500 millones de dólares para transformar el Hospital Charity en un centro de investigación médica de vanguardia, renovando el edificio art déco de la década de 1930 en un centro de innovación biomédica en el corazón de la ciudad. La construcción se prevé que inicie este otoño.

Las autoridades locales han recibido con entusiasmo esta iniciativa en una ciudad que aún lleva las cicatrices de Katrina. En el antiguo Hospital Memorial, ahora conocido como Ochsner Baptist Medical Center, decenas de pacientes fallecieron atrapados en condiciones críticas durante la tormenta. Este mes, se ha comenzado la demolición de otro complejo, el Lindy Boggs Medical Center, que había estado en ruinas y deshabitado por más de 20 años tras el desastre.

Katrina, uno de los huracanes más devastadores en la historia de Estados Unidos, causó la muerte de casi 1.400 personas y daños estimados en 200.000 millones de dólares, arrasando viviendas y sumergiendo barrios enteros en inundaciones.

Los líderes de Tulane consideran que revitalizar este icónico edificio representa un avance significativo para la ciudad y su comunidad. El presidente de Tulane, Michael Fitts, declaró: "El Hospital Charity reflejaba el compromiso de Nueva Orleans con la atención sanitaria. Ahora se le está devolviendo la vida de una manera que mantiene ese mismo compromiso".

Un legado de atención médica y resiliencia

Durante décadas, el sistema del Hospital Charity fue una red de seguridad en Nueva Orleans, atendiendo a todos los pacientes sin distinción de su situación económica. Desde que Katrina devastó la ciudad, el edificio de 93.000 metros cuadrados ha permanecido cerrado, y varios intentos de remodelación han fracasado.

Administrado por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), el hospital fue considerado irreparable tras la tormenta, una decisión que fue cuestionada por muchos miembros del personal y la comunidad. En lugar de reabrir, la LSU utilizó fondos federales para establecer un nuevo hospital.

Después de que Katrina tocara tierra, el fallo en el sistema de diques de Nueva Orleans llevó a inundaciones que cubrieron cerca del 80% de la ciudad.

Esperanza renovada

El doctor Lee Hamm, decano de la Facultad de Medicina de Tulane, recordó cómo, en medio de la catástrofe, recorría la ciudad en canoa para verificar el estado de los pacientes y el personal. "En ese momento, todos mostraban un gran valor", comentó Hamm, resaltando la dedicación del personal médico.

Se estima que el nuevo centro de investigación médica estará completo en 2029, con planes que incluyen espacios para programas de medicina y salud pública, y laboratorios para cientos de investigadores, así como aulas. Hamm anticipa que este centro impulsará avances médicos que beneficiarán a toda la región del Golfo.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, calificó la remodelación como "un bienvenido paso adelante y una oportunidad para dar un uso productivo a esta histórica propiedad".