Emily Wilson retraduce "La Odisea" y aborda sus defectos en una nueva edición

NUEVA YORK — Para aquellos que disfrutaron de "La Odisea" gracias a la traducción de Emily Wilson publicada en 2017, les sorprenderá saber que la autora está trabajando en una nueva versión. "Es una retraducción completa. No es una revisión de la versión anterior", comentó Wilson en una entrevista con Associated Press desde su hogar en Filadelfia, donde se desempeña como profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pennsylvania. "Estoy más o menos a la mitad" de este nuevo proyecto.

La traducción de Wilson, considerada la primera gran versión de la epopeya de Homero realizada por una mujer, se convirtió en un éxito de ventas y un tema de debate en las discusiones culturales previas al lanzamiento de la película de Christopher Nolan. Según la traductora, sus métodos han evolucionado y ha encontrado defectos en su obra anterior, como el uso excesivo del término "esclavo" en un contexto donde el griego antiguo empleaba diferentes palabras para varias categorías de personas esclavizadas. Esta nueva edición será más extensa y reflejará mejor las complejidades sociales del poema.

La decisión de retraducir una obra tan reconocida ha generado debates en el ámbito literario. Kate Deimling, quien dirige la división literaria de la Asociación Estadounidense de Traductores, indicó que no existen muchos precedentes para una situación como esta. "No se me ocurre realmente un ejemplo previo de esta situación", afirmó. Aunque los traductores suelen hacer correcciones en ediciones posteriores, una retraducción completa es poco común, especialmente a menos de una década de la primera publicación.

Wilson ha expresado que su decisión fue "muy controvertida" y es consciente de que contar con dos ediciones recientes de la misma traductora podría ser un desafío para los educadores. Su editor en Liveright Publishing, Peter Simon, destacó que el nuevo enfoque de Wilson está destinado a ser emocionante, dado el compromiso que ha demostrado con la obra.

El impacto cultural de la traducción de Wilson ha sido notable. La obra ha vendido más de un millón de copias y ha generado tanto elogios como críticas. Algunos detractores la han acusado de hacer que la historia sea "woke". La misma Emily Wilson ha manifestado que probablemente mantendrá la frase inicial de su traducción anterior, "Háblame de un hombre complicado", que fue citada por Nolan como inspiración para su película. Sin embargo, no ha dudado en criticar la adaptación cinematográfica, calificándola de grandilocuente y superficial, y señalando incoherencias en la representación de personajes como Penélope.

La reciente popularidad de Wilson coincide con el lanzamiento de su nueva colección de ensayos, "Crossing the Wine-Dark Sea", que incluye una crítica a otras traducciones modernas de "La Odisea" y reflexiones sobre la percepción de la figura de Helena de Troya. Además, aborda cómo algunos de los discursos más célebres de la historia fueron influenciados por traducciones imprecisas.

En la entrevista, Wilson también se refirió a su relación con la fama, su opinión sobre los libros de "Percy Jackson" y su renovada apreciación por la filosofía estoica. A pesar de la atención mediática, ella se mantiene consciente de que su trabajo puede ser malinterpretado y que no tiene control sobre cómo será recibido.