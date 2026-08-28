Gracias a la diversidad interna, el oficialismo recobra la iniciativa

Por Sergio Berensztein

Hay algo interesante en cómo termina esta semana política: un gobierno que parecía encerrado en una lógica estrictamente ideológica empieza, de a poco, a mostrar una mayor diversidad interna y, paradójicamente, esa diversidad le permite recuperar iniciativa. Javier Milei sigue defendiendo con firmeza sus ideas libertarias, pero alrededor suyo aparecen funcionarios y dirigentes que están haciendo política de una manera bastante más pragmática.

El primer ejemplo es el salario mínimo de un millón de pesos. Puede discutirse cuánto representa efectivamente en el bolsillo, porque una cosa es el número nominal y otra muy distinta el poder de compra, pero estamos frente a una cifra que supera ampliamente lo que se viene negociando en muchas paritarias. Y esto resulta llamativo porque durante buena parte del ajuste fueron los trabajadores, especialmente los empleados públicos, y también los jubilados quienes absorbieron una parte importante del costo. La consecuencia fue inevitable: caída del consumo y una economía que, pese a algunos indicadores positivos, sigue mostrando enormes dificultades para despegar.

Lo mismo ocurre con los créditos hipotecarios. El Gobierno está utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para facilitar que los bancos puedan ofrecer financiamiento a plazos más largos. No estamos hablando de una cantidad gigantesca de créditos, son menos de veinte mil, pero en un mercado hipotecario prácticamente congelado puede ser una ayuda importante. Y otra vez aparece una contradicción con el discurso original del Presidente: el Estado interviene, participa y busca generar condiciones para que vuelva a funcionar un mercado que quedó paralizado por la inestabilidad macroeconómica, la incertidumbre cambiaria y la caída del crédito.

Yo no lo planteo como una crítica. Al contrario. Creo que es lógico que el Gobierno intente reaccionar frente a un clima social que no es bueno. El propio oficialismo aceleró prematuramente la discusión electoral y ahora necesita recuperar algo de tranquilidad. Las encuestas que maneja el Gobierno muestran desgaste, fatiga y preocupación. Entonces aparecen medidas que pueden parecer contradictorias con la doctrina libertaria, pero que tienen una lógica política evidente: mejorar el humor social.

Ahí aparece una de las grandes paradojas de esta administración. Tenemos un Presidente que sostiene que el Estado debe reducirse al mínimo y que muchas de sus funciones deberían desaparecer, pero al mismo tiempo tenemos un Gobierno que logró mejorar algunos aspectos de la política social. La eliminación de intermediarios en los planes sociales fue un avance significativo: se terminó con organizaciones que manejaban recursos y, muchas veces, condicionaban a los beneficiarios a participar de marchas o actividades políticas. En ese sentido, el Gobierno transparentó y mejoró la eficiencia de una parte de la asistencia social. Es un logro que no debería ser minimizado.

Y esta semana apareció también una cuestión semántica, pero que para mí tiene una enorme importancia política: Luis Toto Caputo habló de justicia social. Parece apenas una expresión, pero no lo es. Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que considera la justicia social una aberración. Sin embargo, su ministro de Economía recupera un concepto profundamente instalado en el sentido común argentino, respaldado además por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En un contexto donde también aparece la figura del papa León XIV y una agenda vinculada al diálogo, la sensibilidad social y la doctrina social de la Iglesia, el Gobierno empieza a utilizar un lenguaje diferente.

Esto no significa que Milei haya dejado de ser Milei. Significa que dentro del Gobierno hay funcionarios que entienden que para gobernar no alcanza con sostener una pureza ideológica permanente. Hay que interpretar también lo que ocurre en la sociedad. Y esa diferencia empieza a notarse.

Otro ejemplo es la política exterior. Pablo Quirno, el canciller, mostró una posición mucho más pragmática respecto de China. La lógica es bastante sencilla: aunque Estados Unidos y China tengan enormes disputas comerciales y geopolíticas, eso no significa que la Argentina tenga que dejar de comerciar con China. De hecho, Estados Unidos continúa haciéndolo. Es una postura pragmática, que intenta defender los intereses argentinos por encima de las disputas ideológicas.

Y al mismo tiempo, Quirno tomó distancia de una confrontación permanente con Brasil y con Lula. Eso es importante. La Argentina tiene intereses concretos que defender con Brasil y el canciller hizo mucho para evitar que el conflicto entre Milei y Lula se transformara en una crisis todavía mayor. En política exterior, a veces no hacer una declaración incendiaria es también una forma de hacer política.

Por eso yo veo un Gobierno que tiene disidencias, matices y diferentes miradas. No necesariamente esas diferencias se expresan públicamente como una disputa interna, pero aparecen en las decisiones. Y, en la práctica, quienes rodean al Presidente parecen cada vez menos dispuestos a dejarse llevar exclusivamente por la pureza conceptual que impuso Milei desde el comienzo.

También lo vemos en el Congreso. Martín Menem y Patricia Bullrich están tratando de ampliar consensos para sacar adelante proyectos importantes. Diego Santilli negocia con gobernadores y con dirigentes opositores. Y Karina Milei, que durante un tiempo parecía representar el ala más rígida del Gobierno, también empieza a mostrarse más flexible y receptiva a las ideas que acercan los primos Menem, Lule y Martín.

Esto tiene una consecuencia política importante: el Gobierno empieza a hacer más política. Y eso puede ser paradójicamente una buena noticia para Milei. Porque mientras las encuestas muestran desgaste, la administración parece encontrar herramientas diferentes para enfrentar el último tramo de este primer mandato. La pregunta ya no es solamente qué quiere hacer el Presidente, sino qué capacidad tiene su Gobierno para adaptarse, negociar y responder a una sociedad que cambió.

Nos acercamos, entonces, a una etapa crucial. El último año de gestión de este primer Gobierno de Milei puede estar marcado por una tensión permanente entre el Presidente ideológico y una administración cada vez más pragmática. Y, quizás, esa diversidad interna sea justamente lo que le permita recuperar iniciativa y mirar las próximas elecciones con un poco más de optimismo.

Porque en política, y esto lo sabemos todos, no siempre gana el que sostiene con mayor pureza sus ideas. Muchas veces gana el que consigue interpretar mejor el momento que está viviendo la sociedad. Y hoy, al margen de Milei, dentro del Gobierno parece haber cada vez más dirigentes entendiendo exactamente eso.