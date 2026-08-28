FOTO: Fuerte choque en Coghlan: tres personas heridas y cortes en el tránsito

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – Un fuerte choque frontal se registró en el barrio porteño de Coghlan, resultando en tres heridos que recibieron atención médica por parte del SAME. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona, involucrando a la Policía y Bomberos de la Ciudad.

El accidente ocurrió minutos después de la medianoche en la avenida Ricardo Balbín al 2700, entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte. En este lugar, una camioneta y un automóvil chocaron violentamente de frente.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con el otro rodado.

En total, se brindó asistencia a tres personas. Uno de los afectados es el conductor de la camioneta Ecosport, mientras que las otras dos son mujeres que viajaban en el Volkswagen Gol, el cual estaba destinado a un servicio de aplicación de viajes y trasladaba a una pasajera.

Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, todos los heridos presentaron politraumatismos, y se confirmó que la conductora del Gol sufrió una fractura de pelvis. Los tres fueron trasladados al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas mientras se llevaban a cabo las pericias científicas por parte de la Policía de la Comuna 12C.