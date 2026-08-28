En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Fuerte choque en Coghlan: tres personas heridas y cortes en el tránsito

Un accidente en la avenida Ricardo Balbín dejó tres heridos que fueron asistidos por el SAME. El tránsito estuvo cortado por las pericias policiales.

28/08/2026 | 07:51Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Fuerte choque en Coghlan: tres personas heridas y cortes en el tránsito

FOTO: Fuerte choque en Coghlan: tres personas heridas y cortes en el tránsito

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – Un fuerte choque frontal se registró en el barrio porteño de Coghlan, resultando en tres heridos que recibieron atención médica por parte del SAME. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona, involucrando a la Policía y Bomberos de la Ciudad.

El accidente ocurrió minutos después de la medianoche en la avenida Ricardo Balbín al 2700, entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte. En este lugar, una camioneta y un automóvil chocaron violentamente de frente.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con el otro rodado.

En total, se brindó asistencia a tres personas. Uno de los afectados es el conductor de la camioneta Ecosport, mientras que las otras dos son mujeres que viajaban en el Volkswagen Gol, el cual estaba destinado a un servicio de aplicación de viajes y trasladaba a una pasajera.

Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, todos los heridos presentaron politraumatismos, y se confirmó que la conductora del Gol sufrió una fractura de pelvis. Los tres fueron trasladados al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas mientras se llevaban a cabo las pericias científicas por parte de la Policía de la Comuna 12C.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Coghlan?
Un choque frontal dejó tres heridos en el barrio porteño.

¿Quiénes resultaron heridos?
El conductor de una camioneta y dos mujeres en un automóvil de aplicación.

¿Cuándo sucedió el accidente?
Minutos después de la medianoche del 28 de agosto.

¿Dónde ocurrió el siniestro?
En la avenida Ricardo Balbín al 2700, entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte.

¿Cuál fue la causa del accidente?
Uno de los vehículos invadió el carril contrario antes de la colisión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf