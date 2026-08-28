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Una mujer en Entre Ríos fue estafada y perdió $30 millones por un falso novio británico

De acuerdo a lo relatado por la damnificada, el dinero que envió estaba destinado para que el novio falso viaje hacia Paraná.

28/08/2026 | 09:04Redacción Cadena 3

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Una mujer en Entre Ríos fue estafada y perdió $30 millones por un falso novio británico

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) – Una mujer fue estafada y le robaron $30 millones en la provincia de Entre Ríos luego de creer que tenía un novio de Reino Unido. Con el avance de la investigación se realizaron allanamientos para lograr dar con la persona responsable detrás del fraude.

De acuerdo con lo relatado por la damnificada, de 60 años, todo comenzó en febrero de este año cuando recibió un mensaje en la red social Facebook de un hombre que decía ser británico y llamarse Michael Lawrence Williams. La conversación continuó luego en WhatsApp, donde la persona utilizaba una línea con característica del Reino Unido.

Durante meses la "relación" avanzó y las ganas de verse cara a cara crecieron, por lo que el supuesto Michael dijo que quería venir para la Argentina. Nunca hicieron videollamada, pero la mujer le creyó. Según le había relatado el personaje, para poder viajar desde Reino Unido hasta Paraná, Entre Ríos, necesitaba una autorización y dinero.

La damnificada se ofreció a ayudarlo, por lo que habría solicitado créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias, para luego transferirle el dinero, destaca el medio Uno.

Luego de reunir la plata, la mujer transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M., pero no hubo viaje. La persona detrás del británico desapareció y la damnificada realizó la denuncia.

Ante las tareas desarrolladas por la División Cibercrimen se pudo determinar que el dinero fue derivado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, quien posee domicilio en Concordia.

Con los datos obtenidos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en un domicilio de la calle Las Heras al 1044, en Concordia, donde se notificó a una mujer por el delito de estafa.

En el lugar se incautaron tres celulares, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información del caso.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una mujer en Entre Ríos fue estafada y perdió $30 millones tras creer que mantenía una relación con un falso británico.

¿Quién es la víctima?
La víctima es una mujer de 60 años que se comunicó con un supuesto británico a través de redes sociales.

¿Cuándo sucedió?
La estafa comenzó en febrero de este año y culminó con la denuncia tras la desaparición del estafador.

¿Dónde ocurrió?
La situación se desarrolló principalmente en Entre Ríos, Argentina.

¿Cómo se realizó la estafa?
La mujer transfirió el dinero a una cuenta bancaria de un cómplice, creyendo que era para el viaje del falso novio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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