Apuñalaron a un jugador durante un violento episodio en una cancha de fútbol 5

Un joven resultó herido con un arma blanca durante una discusión en una cancha de fútbol 5 ubicada en la zona de Superí y Pizzurno, en Rosario. El hecho ocurrió este jueves por la noche, cuando se produjo un enfrentamiento entre jugadores de equipos rivales y uno de ellos habría extraído un elemento cortante y atacado al otro.

El herido fue trasladado inicialmente a atención al Hospital Alberdi, donde recibió atención médica. Según la parte, presentaba una herida punzante penetrante en el cuero cabelludo, además de una lesión en la zona abdominal. Posteriormente fue derivado al HECA para continuar con los estudios correspondientes.

El episodio quedó bajo intervención de la Comisaría 30ª. De acuerdo con la información policial, el joven fue examinado por los médicos de guardia y permanecía bajo evaluación por las lesiones sufridas en el cráneo y la región toracoabdominal.