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Detienen a un hombre en Puerto Iguazú por extorsionar a una joven con fotos íntimas

De acuerdo con lo manifestado por la joven, las imágenes habían sido enviadas de manera privada meses atrás.

28/08/2026 | 09:26Redacción Cadena 3

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Detienen a un hombre en Puerto Iguazú por extorsionar a una joven con fotos íntimas

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) – Un hombre fue detenido en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones, acusado de extorsionar a una joven con la divulgación de fotos íntimas. De acuerdo con lo manifestado por la denunciante, las imágenes habían sido enviadas de manera privada meses atrás.

La investigación comenzó días atrás cuando una joven de 19 años denunció que un hombre la extorsionaba con divulgar imágenes íntimas que ella le había enviado de manera privada. Según su presentación, inicialmente le exigió $250.000 para no difundirlas, suma que habría pagado en dos cuotas. Sin embargo, volvió a intimidarla y le reclamó otros $400.000.

Ante los efectivos de la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, la damnificada comentó que las imágenes habían sido enviadas de manera privada meses atrás y que la extorsión comenzó tras una discusión.

Siempre según la denuncia, luego de recibir los primeros $250 mil, el hombre habría realizado una nueva exigencia por más dinero, aunque esta vez la situación se salió de control debido a que le exhibió los archivos a familiares y personas del entorno de la denunciante como forma de intimidación.

A partir de las actuaciones y por disposición judicial, la Policía estableció que el acusado se encontraba realizando trámites en el Juzgado de Familia de Puerto Iguazú, donde fue detenido.

El sujeto quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº3 y luego fue trasladado junto con las actuaciones correspondientes a la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, que continuará con las diligencias del caso.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Puerto Iguazú?
Un hombre fue detenido por extorsionar a una joven con la amenaza de divulgar fotos íntimas.

¿Quién es la víctima?
Una joven de 19 años denunció la extorsión tras haber enviado imágenes de forma privada.

¿Cuánto dinero se exigió?
El extorsionador inicialmente pidió $250.000 y luego $400.000.

¿Cómo comenzó la extorsión?
La situación se inició tras una discusión entre el hombre y la joven.

¿Qué acciones tomó la policía?
La policía detuvo al acusado mientras realizaba trámites en el Juzgado de Familia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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