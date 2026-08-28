Cobro automático de deudas desde otras cuentas: "Te sacan capacidad de maniobra sobre tu plata"

El abogado especialista en defensa del consumidor Diego Proietti cuestionó la nueva modalidad de cobro de deudas que comenzaría a regir desde el lunes y permitiría a billeteras virtuales debitar cuotas desde otras cuentas bancarias del usuario. Según explicó, el mecanismo funcionaría con un consentimiento previo al momento de tomar un nuevo crédito y permitiría que, si no hay fondos en la billetera donde se obtuvo el préstamo, se busque el dinero en otras entidades financieras.

En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, Proietti comparó el sistema con un “embargo exprés” y sostuvo que representa una pérdida de capacidad de decisión para quienes deben dinero. “La medida es para favorecer el cobro, no para favorecer el pago”, afirmó. En ese sentido, explicó que una persona puede tener organizado su presupuesto para afrontar distintos vencimientos en diferentes fechas y que un débito automático anticipado podría dejarla sin fondos para pagar otros compromisos, como el alquiler, los servicios o el transporte.

El especialista señaló que existen algunas restricciones para aplicar el mecanismo: las cuotas deberán ser iguales y fijas, habrá una cantidad limitada de intentos de débito y se requerirá el consentimiento del usuario. Sin embargo, cuestionó que ese permiso pueda convertirse en una condición para acceder a nuevos préstamos. "Te van a obligar si es el crédito. No es que te van a preguntar '¿querés o no querés?'", planteó.

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Desde el Gobierno sostienen que facilitar el recupero de los préstamos podría permitir una reducción de las tasas de interés, ya que las entidades tendrían menor riesgo de morosidad. Proietti rechazó ese argumento y demostró que el beneficio quedará principalmente del lado de quienes prestan dinero. “La solución es no dejar respirar a la gente”, sostuvo, al advertir que el usuario perderá margen para decidir qué obligación priorizar según el momento en que recibe sus ingresos.

El abogado aclaró además que el nuevo mecanismo alcanzaría a los créditos que se otorguen bajo estas condiciones y no permitiría cobrar automáticamente deudas anteriores. También remarcó que, ante una deuda, existen actualmente procedimientos judiciales para solicitar un embargo, mientras que con este sistema se saltaría esa instancia. "Si yo hoy tengo una deuda con Mercado Pago, Mercado Pago no puede ir a mi cuenta de Provincia y sacar mi plata. Tiene que hacerme un juicio y tiene que haber un juez", explicó.

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Por último, Proietti calificó la medida como “muy mala” y sostuvo que debería analizarse desde la perspectiva de los consumidores y no solamente desde la necesidad de las entidades de recuperar los créditos. La discusión se da en un contexto de creciente endeudamiento y dificultades para afrontar los gastos cotidianos, mientras el nuevo esquema apunta a garantizar que las cuotas puedan cobrarse directamente de otras cuentas del deudor.

Entrevista de Alberto Lotuf.