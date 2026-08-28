El discurso de Milei en el colegio ORT acapara la atención de medios rusos

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Buenos Aires, 28 de agosto (NA) — El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ofreció un titular este viernes a la prensa rusa a partir de su frase pronunciada en un colegio: "Marx era satanista".

El sitio ruso Actualidad RT destacó el discurso del presidente de la Argentina sin críticas y con amplios detalles, según observó la Agencia Noticias Argentinas.

Todo aconteció en el colegio ORT

Incluso proporciona un video del discurso en el colegio ORT, con una imagen donde se le ve gesticulando apasionadamente.

Si bien el sitio no formula comentario editorial alguno, apunta que Milei habló "sin explicar en qué fuentes se basa".

El presidente argentino aparece solo ocasionalmente en medios rusos que, días pasados, no se hicieron eco de sus diatribas a la actriz uruguaya Natalia Oreiro, cuando la vinculó con Vladímir Putin.