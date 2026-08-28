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El discurso de Milei en el colegio ORT acapara la atención de medios rusos

El discurso del presidente argentino en el colegio ORT fue destacado sin críticas pero con un detalle que subraya: "Sin explicar en qué fuentes se basa".

28/08/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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Javier Milei

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Buenos Aires, 28 de agosto (NA) — El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ofreció un titular este viernes a la prensa rusa a partir de su frase pronunciada en un colegio: "Marx era satanista".

El sitio ruso Actualidad RT destacó el discurso del presidente de la Argentina sin críticas y con amplios detalles, según observó la Agencia Noticias Argentinas.

Todo aconteció en el colegio ORT

Incluso proporciona un video del discurso en el colegio ORT, con una imagen donde se le ve gesticulando apasionadamente.

Si bien el sitio no formula comentario editorial alguno, apunta que Milei habló "sin explicar en qué fuentes se basa".

El presidente argentino aparece solo ocasionalmente en medios rusos que, días pasados, no se hicieron eco de sus diatribas a la actriz uruguaya Natalia Oreiro, cuando la vinculó con Vladímir Putin.

Lectura rápida

¿Qué destacó el medio ruso?
El medio ruso Actualidad RT subrayó el discurso de Javier Milei, mencionando que no aclaró sus fuentes.

¿Dónde se realizó el discurso?
El discurso se llevó a cabo en el colegio ORT de Buenos Aires.

¿Qué frase generó titulares?
La frase "Marx era satanista" fue la que captó la atención de la prensa.

¿Cómo fue recibido el discurso?
El discurso fue destacado sin críticas, aunque se señaló la falta de referencia a las fuentes.

¿Qué pasó con sus declaraciones anteriores?
Medios rusos no cubrieron sus comentarios sobre la actriz Natalia Oreiro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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