Falleció el rey Oyo Nyimba, el monarca más joven del mundo, a los 34 años en Uganda

Buenos Aires, 28 agosto (NA) —El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, considerado el monarca reinante más joven del mundo, falleció a los 34 años, según informó el reino de Tooro en Uganda, confirmando la noticia la Agencia Noticias Argentinas.

El rey Oyo llegó al trono a la edad de tres años, habiendo nacido el 16 de abril de 1992 y siendo coronado el 12 de septiembre de 1995 tras el fallecimiento de su padre, el rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. A lo largo de su vida, Oyo fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el monarca reinante más joven a nivel mundial, gobernando sobre un 3% de la población de más de 45 millones de habitantes en Uganda.

A pesar de que en varias regiones de Uganda existen reinos, su influencia es mayormente simbólica, dado que el país está bajo el liderazgo de un presidente electo, como señala la agencia noticiosa Anadolu.

Debido a su juventud, un equipo que incluía a su madre, la reina Best Kemigisa, a miembros de la realeza del Reino de Tooro y al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se encargó de la administración del reino hasta que Oyo cumplió 18 años.

El primer ministro del Reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomire Akiiki, anunció la muerte de Oyo a través de un comunicado en la red social estadounidense X. En sus palabras, expresó: "Con profunda tristeza y gran pesar anuncio el fallecimiento de Su Majestad el Omukama (rey) de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, aproximadamente a las 22:00 horas de esta noche".

La causa de su muerte no fue especificada, aunque algunos medios indicaron que el rey luchaba contra el cáncer y estaba recibiendo tratamiento en Estados Unidos. En un comunicado, el reino expresó: "Esta es una pérdida inconmensurable para la Familia Real, el pueblo de Tooro y la nación de Uganda. Próximamente se emitirá un comunicado oficial con más detalles, incluidos los arreglos funerarios y de duelo".

El fallecimiento del rey Oyo ocurrió casi simultáneamente con la muerte de otro monarca, Harald, de Noruega.