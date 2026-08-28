Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se prevén temperaturas agradables. Para el sábado 29 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con algunas nubes dispersas. El lunes 31 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 12° y 24°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 27°, con condiciones de cielo despejado.