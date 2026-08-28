En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 9° y 21°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

28/08/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se prevén temperaturas agradables. Para el sábado 29 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con algunas nubes dispersas. El lunes 31 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 12° y 24°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 27°, con condiciones de cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf