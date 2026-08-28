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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto, Tucumán presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 23°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves durante la jornada.

28/08/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 59% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para este viernes 28 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se esperan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el sábado 29 de agosto se anticipa un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre 16° y 19°. El domingo 30 de agosto, se prevé un clima más despejado, con mínimas de 15° y máximas de 24°. Para el lunes 31 de agosto, se espera un cielo completamente despejado, con mínimas de 12° y máximas de 25°. El martes 1 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 14° y máximas de 28°. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, se pronostica un clima similar, con mínimas de 14° y máximas de 27°.

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