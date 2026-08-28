Murió "el polaco" Groh Riemersma en un accidente: qué pasará con El Montecito de los Canichones

La muerte de Eduardo Groh Riemersma abrió un interrogante inmediato sobre el futuro de El Montecito de los Canichones y el cuidado de los cientos de perros que dependen diariamente del refugio.

Aunque la institución estuvo estrechamente identificada con la figura del "Polaco", su fallecimiento no implica jurídicamente el cierre ni la desaparición de la organización.

El Montecito funciona bajo la denominación de Asociación Civil Santiagueña El Montecito de los Canichones, posee personería jurídica provincial desde 2017 y cuenta con CUIT propio.

Al ser una entidad independiente de sus fundadores, la asociación continúa existiendo, puede mantener sus actividades, recibir donaciones y administrar sus bienes.

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Estatus jurídico y autoridades

Comisión Directiva: el primer paso será determinar quiénes integran la conducción y el estado de sus mandatos. En mayo de 2025 se realizó una convocatoria a Asamblea General Ordinaria, por lo que se deberá consultar el acta para verificar la conformación actual.

Sucesión de la presidencia: si el estatuto prevé un vicepresidente con mandato vigente, este asumirá transitoriamente. De lo contrario, o si los cargos están vencidos, se deberá convocar a una asamblea para designar nuevas autoridades.

El accidente

“El Polaco” murió este jueves a los 49 años en Santiago del Estero tras sufrir un accidente de tránsito. El episodio sucedió durante la tarde en momentos en que circulaba en moto por avenida Alsina cuando, al llegar a la rotonda de la intersección con Ramón Gómez Cornet, perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

Como consecuencia del impacto, quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional. Los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales.

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Inmueble, marcas y patrimonio

Los bienes inscriptos a nombre de la asociación no pasan a los herederos de Riemersma. Sin embargo, existen puntos clave a revisar:

El terreno: debe consultarse al Registro de la Propiedad Inmueble. Si el predio de cuatro hectáreas está a nombre de la entidad, seguirá bajo su dominio. Si figuraba a nombre del Polaco, pasará a la sucesión y los herederos decidirán si lo transfieren, donan, venden o ceden en comodato.

La marca: en 2025, Riemersma tramitó personalmente el registro de la marca ante el INPI. Al estar a su nombre, los derechos entran en la sucesión, por lo que la asociación deberá regularizar su titularidad o acordar el uso con los herederos.

Fondos y canales digitales

Los fondos en cuentas a nombre de la asociación permanecerán disponibles una vez que las nuevas autoridades acrediten su representación legal.

Por el contrario, los saldos en cuentas personales del fundador quedarán bloqueados para el proceso sucesorio. La Comisión Directiva también deberá recuperar los accesos a Mercado Pago, redes sociales, correos y plataformas de recaudación.

El desafío operativo

La mayor dificultad radica en la reorganización diaria. El Polaco gestionaba donaciones, compraba alimentos, trasladaba animales y supervisaba la atención veterinaria.

Para garantizar la continuidad, la prioridad inmediata es asegurar el alimento y la salud de los animales mediante un inventario de recursos, deudas y compromisos, transformando el esfuerzo personal de Riemersma en una estructura institucional sostenible.