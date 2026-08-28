Alarma nacional: alumnos armados en las aulas reabren el debate sobre la violencia escolar
Casos recientes en Córdoba y Tucumán encendieron la alerta en la comunidad educativa. Manoplas, réplicas y armas de fuego reales ingresan a los colegios entre amenazas de peleas y bullying.
28/08/2026 | 08:40Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Radioinforme 3
La proliferación de armas dentro de los establecimientos educativos dejó de ser una excepción para convertirse en una preocupante constante en distintos puntos de Argentina.
Episodios detectados en provincias como Córdoba y Tucumán exponen una realidad que enfrenta a docentes y familias con situaciones de extrema gravedad en la vida cotidiana escolar.
Córdoba: réplica de arma, cuchillos y manoplas
En un colegio privado del norte de la capital cordobesa, las autoridades activaron el protocolo de seguridad tras descubrir a cuatro adolescentes manipulando armamento dentro del establecimiento. El procedimiento policial permitió el secuestro de:
Una réplica de arma de aire comprimido con cartuchos completos.
Dos manoplas de metal.
Un cuchillo de grandes dimensiones.
La fiscalía investiga si los jóvenes —un mayor de 18 años detenido y tres menores de 17 puestos a disposición de la Senaf— planeaban una pelea a la salida de la institución.
"Si ya pensás en venir armado a la escuela, algo mal está", expresó con preocupación el padre de una alumna que asiste al colegio.
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Tucumán: disparos en el aula y amenazas directas
La provincia tucumana registró dos hechos de alta severidad en el lapso de una semana:
Escuela Congreso (Capital): un alumno de 15 años ingresó con un arma de fuego y efectuó un disparo dentro del aula.
Escuela 110 de Los Gutiérrez: una estudiante de 12 años asistió a clases con un arma calibre 22. El hecho fue alertado por una compañera, y tras la intervención docente, la niña manifestó que el arma estaba dirigida contra sus propios compañeros.
Mientras las autoridades evalúan si existían situaciones previas de acoso escolar o bullying, los equipos directivos y la justicia buscan establecer respuestas institucionales ante un fenómeno que sobrepasa la contención pedagógica tradicional.
Lectura rápida
¿Qué? La proliferación de armas en escuelas de Argentina se ha vuelto común, generando preocupación.
¿Quién? Se reportaron incidentes en provincias como Córdoba y Tucumán, involucrando a estudiantes.
¿Cuándo? Los hechos se han registrado en un lapso reciente, con múltiples incidentes en una semana.
¿Dónde? En un colegio privado en Córdoba y en las Escuelas Congreso y 110 de Los Gutiérrez en Tucumán.
¿Cómo? A través de la activación de protocolos de seguridad y la intervención de autoridades educativas y judiciales.
¿Por qué? Para abordar la grave problemática de la violencia en el ámbito escolar.