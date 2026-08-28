Intensifican ataques aéreos rusos en Kiev, con viviendas y almacenes como blancos

KIEV, Ucrania — Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques aéreos en la región de Kiev, utilizando drones para atacar más de una docena de edificios de apartamentos y almacenes, según informaron las autoridades locales. Este es el segundo día consecutivo de bombardeos que han generado una profunda preocupación en la población civil.

El Ministerio de Exteriores ucraniano destacó que las prolongadas incursiones aéreas en la capital el día anterior paralizaron la actividad de la ciudad durante 15 horas, afectando gravemente la economía y alterando la vida cotidiana de los ciudadanos. Más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, la situación se ha vuelto insostenible, especialmente en las regiones más cercanas a la línea del frente, donde las alertas son una constante.

Los recientes ataques también han estado dirigidos a la infraestructura eléctrica, lo que ha llevado a funcionarios ucranianos a describir esta estrategia como una campaña anual destinada a "convertir el invierno en un arma". En la región de Jersón, donde se han registrado ataques a plantas de energía, se ha advertido a los residentes sobre un invierno complicado con cortes prolongados de electricidad y calefacción.

Las autoridades de Kiev han informado que los ataques han dejado un saldo de un muerto y dos heridos. El jefe de la administración militar regional, Tymur Tkachenko, indicó que las incursiones aéreas causaron daños en 14 almacenes, 16 viviendas particulares y 16 vehículos. En un caso reportado, un segundo dron impactó en el mismo lugar donde se encontraban los equipos de emergencia, en lo que se califica como un "doble golpe" contra los socorristas.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que sus fuerzas atacaron un almacén en la región de Kiev donde se almacenaban misiles de crucero de producción ucraniana y combustible para cohetes. Sin embargo, esta afirmación no ha sido confirmada por funcionarios ucranianos.

Las autoridades han instado a la población a permanecer en lugares seguros y a respetar las alertas de incursión aérea, mientras que la calidad del aire ha empeorado debido a los ataques, lo que llevó a advertencias para que los residentes mantuvieran las ventanas cerradas.

En la región de Jersón, las autoridades han aconsejado a los residentes que se trasladen a provincias más seguras, ya que el 70% de la región está bajo control ruso y se prevén cortes prolongados de electricidad y calefacción. El jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, ha señalado que es crucial prepararse para una crisis que podría extenderse por un tiempo indeterminado.

El impacto de estos ataques se siente también en la economía, ya que el Ministerio de Economía de Ucrania ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, estimando que se reducirá del 1,3% esperado al 0,8% debido a las restricciones en las exportaciones, especialmente de grano.