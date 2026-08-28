Estudio revela que todos los sustitutos de carne vegetal contienen toxinas fúngicas

Un amplio estudio realizado en el Reino Unido reveló que todas las alternativas de carne vegetal y bebidas analizadas contenían al menos una de las 19 toxinas fúngicas presentes en los productos. El análisis incluyó 212 alternativas de carne vegetal (PMBAs) y bebidas vegetales (PBBs) compradas en tiendas británicas.

El trabajo fue liderado por la Universidad de Parma en Italia y coautorizado por la Universidad de Cranfield. Los investigadores examinaron una variedad de productos, incluyendo hamburguesas, piezas de pollo vegetarianas, salchichas veganas y leches a base de avena, almendra y soja.

Origen de las toxinas fúngicas

Las toxinas fúngicas, o micotoxinas, son compuestos tóxicos que se producen naturalmente por hongos y pueden ser comunes en productos vegetales debido a que muchos de sus ingredientes, como granos, legumbres y semillas, pueden estar expuestos a moho durante su cultivo o almacenamiento.

A pesar de la detección generalizada de estas toxinas, los niveles encontrados en los productos británicos se mantuvieron por debajo de los límites recomendados por la Unión Europea, lo que refleja los altos estándares de calidad del sector alimentario del Reino Unido.

Preocupaciones sobre la exposición a largo plazo

La preocupación no radica tanto en la cantidad presente en un solo producto, sino en la exposición acumulativa. Estudios previos han indicado que la exposición repetida a pequeñas cantidades de micotoxinas puede sumar con el tiempo y eventualmente generar preocupaciones de salud.

Consumir productos individuales de origen vegetal, por sí solos, probablemente no causaría problemas. Sin embargo, los investigadores advirtieron que una dieta basada completamente en alimentos vegetales podría aumentar la exposición acumulativa a micotoxinas si no se maneja adecuadamente. En casos severos, la exposición a micotoxinas se ha asociado con daños al hígado y riñones, supresión del sistema inmunológico y cáncer.

Los hallazgos del estudio proporcionan nuevos datos que pueden utilizarse para estimar la exposición dietética y mejorar las evaluaciones de riesgo para los consumidores en el Reino Unido.

Mejoras en la monitorización

La Andrea Patriarca, profesora titular de micología en la Universidad de Cranfield, comentó: "Las micotoxinas ocurren naturalmente en los alimentos y no se pueden evitar por completo. Como consumidores, no debemos tener miedo ni ser disuadidos de disfrutar de una variedad de productos. Sin embargo, surge una preocupación significativa cuando nuevos alimentos ingresan al mercado, ya que actualmente no existen regulaciones establecidas para monitorear las micotoxinas."

Patriarca agregó: "Colaboramos estrechamente con diversos sectores de la industria alimentaria, desde agricultores hasta empresas de alimentos, para ayudar a implementar una gestión efectiva de micotoxinas integrada en los estándares de seguridad alimentaria. Los datos de nuestra investigación ayudan a las organizaciones de seguridad alimentaria a evaluar riesgos, especialmente en productos complejos de múltiples ingredientes."

La investigación se llevó a cabo bajo el proyecto Horizon Europe FunShield4Med, financiado por la Unión Europea. El artículo completo, titulado "Contaminación por micotoxinas en bebidas y alternativas de carne vegetal: Un estudio del mercado del Reino Unido", fue publicado en Food Control.