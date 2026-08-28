Un fósil de 324 millones de años revela cómo los insectos conquistaron la tierra

El descubrimiento de un fósil de un insecto de 324 millones de años proporciona nuevas perspectivas sobre cómo los insectos lograron colonizar la tierra. Este fósil, perteneciente a una especie recién identificada llamada Chosha praecursor, revela que los insectos no realizaron una transición inmediata desde el agua a la tierra, sino que pasaron por una fase anfibia prolongada.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por el profesor Chenyang Cai del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing de la Academia China de Ciencias, y Erik Tihelka, un estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, trabajó junto a colegas de Estados Unidos, España y otros países. El estudio se publicó en la revista Nature el 26 de agosto de 2026.

Los hallazgos sugieren que los insectos retuvieron características heredadas de sus ancestros acuáticos durante un período extenso antes de adaptarse completamente a la vida terrestre. Este fósil se encontró en las formaciones de arcilla calcárea de Texas y conserva detalles anatómicos inusuales que habían sido mal clasificados anteriormente como larvas de crustáceos.

El C. praecursor presentaba un cuerpo de 32.09 milímetros de largo, y cuando se incluían sus apéndices, alcanzaba los 49.66 milímetros. Su anatomía combinaba características de hexápodos y de insectos más primitivos. La investigación mostró que este insecto tenía un ovipositor y un filamento caudal terminal, además de un tronco segmentado y seis patas, lo que corresponde a la organización básica del cuerpo de los insectos.

Lo más sorprendente fue que su abdomen contenía apéndices segmentados que se habían modificado en estructuras similares a palas. Esta característica no se observa en ningún insecto actual. Los sedimentos donde se encontraron los fósiles sugieren que C. praecursor vivía en un ambiente semiacuático, lo que indica que sus ancestros estaban adaptados a un estilo de vida anfibio en hábitats húmedos.

Además, el equipo reevaluó tres hexápodos enigmáticos del Paleozoico, concluyendo que todos pertenecían a una línea primitiva de insectos. Estos hallazgos ayudan a cerrar un importante vacío en la historia evolutiva de los insectos, mostrando que su diversificación temprana ocurrió antes de lo que se pensaba, desde el Devoniano Temprano hasta el Carbonífero Tardío.

Este descubrimiento no solo ayuda a entender cómo los insectos se adaptaron a la vida terrestre, sino que también sugiere que la evolución del plan corporal moderno de los insectos fue un proceso gradual. A medida que los insectos evolucionaron, los apéndices abdominales se simplificaron y se perdieron, adaptándose mejor a su nuevo entorno.

En resumen, el fósil de C. praecursor ofrece una nueva visión sobre cómo los insectos, el grupo de animales más diverso del planeta, comenzaron su movimiento hacia la tierra. Este estudio desafía ideas previas sobre la evolución del tamaño corporal de los insectos y su adaptación ecológica, demostrando que la transición de agua a tierra fue un proceso prolongado y complejo.