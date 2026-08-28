YouTube permite a creadores etiquetar productos de Amazon y obtener comisiones por ventas

YouTube anunció una actualización significativa que permite a los creadores en los Estados Unidos etiquetar productos de Amazon en su contenido, lo que les permite ganar comisiones por las ventas generadas. Esta nueva función se puede utilizar en videos cortos, largos y transmisiones en vivo.

Con esta actualización, las recomendaciones de productos se convierten en una fuente de ingresos más directa para los creadores. Además, para Amazon, esta estrategia coloca su vasto mercado online dentro de una de las plataformas de video más populares del mundo.

Aunque YouTube ya contaba con un programa de afiliados de compras con minoristas, la incorporación del extenso catálogo de Amazon permite a los creadores recomendar una variedad de productos a través de una integración nativa. Esto elimina la necesidad de que los creadores inserten enlaces de afiliados en la descripción de sus videos y esperen que los espectadores los copien para realizar compras.

La plataforma de video indica que Amazon proporcionará un catálogo curado de productos muy solicitados y en tendencia que los creadores podrán etiquetar en sus videos. Si un creador no encuentra un producto específico que desea etiquetar, puede solicitar su inclusión contactando al soporte de YouTube.

La función también incluye soporte de etiquetado automático. Si se habilita, los sistemas de YouTube pueden revisar automáticamente las cargas recientes de un creador para identificar y etiquetar productos elegibles de Amazon.

Sin embargo, los creadores no recibirán desgloses de productos específicos o videos individuales en sus análisis. En su lugar, podrán ver sus ganancias diarias generales en YouTube Studio. Si un espectador devuelve un artículo, esa comisión se deducirá del saldo del creador.

Por el momento, solo los creadores elegibles de EE. UU. pueden etiquetar productos de Amazon, aunque esas etiquetas serán visibles a nivel global. YouTube también mencionó que podría emparejar automáticamente un producto etiquetado con una oferta de un comerciante local de confianza, permitiendo que los creadores ganen comisiones por compras internacionales elegibles. Si no hay un comerciante local disponible, la etiqueta dirigirá a los espectadores al sitio web de Amazon en EE. UU., donde se ganará una comisión si se completa la compra.

Para ser elegibles, los creadores deben estar inscritos en los programas de socios y afiliados de compras de YouTube, tener una cuenta activa de Amazon Influencer o Associates, y vincularla a su canal de YouTube.