FOTO: Keith Rabois y el regreso de StrictlyVC a Nueva York: una noche sobre AI y deportes

StrictlyVC, la serie de eventos de TechCrunch, regresó a Nueva York el 10 de septiembre, prometiendo una noche llena de conversaciones interesantes sobre inteligencia artificial y deportes. Este evento, que se realizó en el icónico West Village, reunió a un grupo selecto de líderes del sector, incluyendo a Keith Rabois, Craig Shapiro, Jason Levien, Tristan Walker, Brynn Putnam y Deven Parekh.

La noche comenzó con Keith Rabois, quien compartió su visión sobre el capital de riesgo y la inversión en startups. Rabois, conocido por su enfoque directo, destacó su experiencia con Khosla Ventures y su inversión temprana de 50 millones de dólares en OpenAI en 2019. "Los fundadores a menudo recaudan más capital del que realmente necesitan solo porque pueden", comentó Rabois, subrayando la importancia de la prudencia en la financiación.

Después de su intervención, Craig Shapiro y Jason Levien discutieron la intersección entre el deporte y la inversión, explorando cómo las organizaciones deportivas pueden ser vistas como oportunidades de negocio. Shapiro, cofundador de Collaborative Fund, coorganizó el evento y trajo una perspectiva única sobre cómo el deporte puede ser un motor de comunidad y comercio.

El evento también incluyó a Tristan Walker, quien presentó su nueva empresa, Heirloom Craft, enfocada en la formación de artesanos y la reconstrucción de cadenas de suministro en Estados Unidos. Walker, quien anteriormente fundó Walker & Company Brands, habló sobre la importancia de la artesanía en un mundo dominado por la tecnología.

Por su parte, Brynn Putnam, ex CEO de Mirror, compartió su experiencia con su nueva empresa Board, que busca fusionar el juego físico con herramientas de creación impulsadas por IA. "Queremos combatir la soledad que ha traído la tecnología, reuniendo a las personas alrededor de un tablero", explicó Putnam.

Finalmente, Deven Parekh, cofundador de Insight Partners, ofreció una visión sobre cómo su firma se adapta a un paisaje de inversión en constante cambio. "En un entorno donde el capital es una mercancía, Insight busca diferenciarse a través de la experiencia y el conocimiento profundo del mercado", afirmó Parekh.

La noche concluyó con una sesión de networking, donde los asistentes pudieron disfrutar de cócteles y aperitivos mientras intercambiaban ideas y conexiones. Este evento marcó el regreso de StrictlyVC a Nueva York después de dos años, prometiendo ser un hito en el calendario de la comunidad tecnológica.