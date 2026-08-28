EEUU, Corea del Sur y Japón se preparan para maniobras militares en respuesta a Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur — Las fuerzas armadas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón llevarán a cabo un ejercicio militar trilateral el próximo mes, en un esfuerzo por mejorar su preparación ante las amenazas nucleares que representa Corea del Norte. Esta información fue confirmada por autoridades surcoreanas, un día después de que Pyongyang anunciara su intención de tomar represalias contra lo que considera hostilidades por parte de Washington.

Este evento programado complica aún más la posibilidad de un rápido restablecimiento de la diplomacia entre Corea del Norte y Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump había decidido reducir un ejercicio militar bilateral de gran escala con Corea del Sur, en un gesto que buscaba mostrar buena voluntad hacia el régimen norcoreano.

Las fuerzas armadas surcoreanas informaron que el ejercicio denominado Freedom Edge comenzará el 7 de septiembre y se extenderá durante cinco días en aguas cercanas a la isla surcoreana de Jeju.

Las autoridades señalaron que este ejercicio tiene un carácter defensivo y su propósito es responder a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, además de promover la paz y la estabilidad en la región.

Por su parte, Corea del Norte ha criticado con dureza este ejercicio trilateral, calificándolo de demostración de fuerza imprudente que revela la postura agresiva de sus adversarios. Además, Pyongyang ha argumentado que estas maniobras tienen como objetivo cercar a China y presionar a Rusia.

El ejercicio Freedom Edge se realizó por primera vez en 2024 y busca incrementar la sofisticación de maniobras anteriores, incluyendo operaciones aéreas y navales simultáneas, con el fin de mejorar la defensa conjunta contra misiles balísticos, capacidades de guerra antisubmarina, vigilancia y otras habilidades.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur finalizaron recientemente su ejercicio anual Ulchi Freedom Shield, que concluyó seis días antes de lo previsto, tras la orden de Trump de reducir significativamente la escala del mismo, considerado por Corea del Norte como un ensayo de invasión. Trump ha manifestado tener una buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un.

No obstante, Corea del Norte ha rechazado este acercamiento, argumentando que la simple reducción del ejercicio no altera su naturaleza provocadora. En respuesta a las maniobras entre Estados Unidos y Corea del Sur, Pyongyang lanzó aproximadamente 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, cumpliendo así con su amenaza de represalias.

Desde el colapso de la diplomacia con Trump en 2019, Kim ha fortalecido su arsenal nuclear y ha buscado alinearse con Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Esto le ha otorgado mayor capacidad de presión, lo que sugiere que el líder norcoreano buscará obtener concesiones significativas de Estados Unidos, como el reconocimiento internacional de Corea del Norte como estado nuclear y un amplio alivio de sanciones a cambio de una entrega parcial de su arsenal atómico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte acusó a Washington de llevar a cabo una serie de movimientos hostiles contra su gobierno, incluyendo la posible venta de misiles aire-aire y equipo relacionado a Corea del Sur. También advirtió que Corea del Norte responderá de manera seria, inmediata y contundente a estos actos hostiles en diversos frentes.