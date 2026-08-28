Trump cambia de enfoque tras seis meses de guerra con Irán: afirma que no hay prisa

WASHINGTON — Este viernes, Donald Trump se encuentra ante un momento complicado en su presidencia, ya que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán alcanza su sexto mes. Un hito que contrasta con las afirmaciones previas del líder republicano, quien había asegurado a los estadounidenses que el conflicto sería una "pequeña excursión" que duraría solo unas semanas.

A pesar de que la guerra sigue en pie, Trump mantiene que, a través de bombardeos y un bloqueo, ha causado un daño significativo al liderazgo, ejército y economía de Irán. Esta semana, su administración indicó que la estrategia cambiará para enfocarse en aumentar la presión económica, en lugar de continuar con acciones militares, apuntando a castigar a cualquier nación o entidad que mantenga negocios con Teherán.

El giro hacia el uso de sanciones como principal herramienta se produce en medio de preocupaciones sobre el agotamiento de las reservas de municiones de Estados Unidos, tras meses de conflicto. Este escenario genera inquietudes sobre cómo un conflicto prolongado podría debilitar la preparación militar estadounidense en otras regiones del mundo.

A medida que la guerra se extiende, también se desvanece el discurso de Trump sobre una rápida resolución. Esta semana, el presidente dejó claro que "no tiene prisa" por negociar con Irán, insistiendo en que el liderazgo iraní está en una posición vulnerable. "No les están pagando a sus tropas. Están en serios problemas. Tienen muy poca capacidad", declaró Trump a los reporteros el jueves. "No queremos hablar con ellos. No buscamos reunirnos ni nada".

No está claro cómo abordará Trump el sexto mes de este conflicto, que ya ha costado a Estados Unidos más de 37.500 millones de dólares y ha afectado su popularidad de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre. El presidente tiene programado un evento el viernes en Houston, donde rendirá homenaje a la tripulación del Artemis II de la NASA por su reciente misión alrededor de la Luna.

El panorama es complicado para el líder del movimiento "Estados Unidos primero", quien ha criticado a sus predecesores por malgastar recursos en conflictos en Oriente Medio y prometió evitar "guerras interminables". Trump ha expresado su indignación ante comparaciones con las prolongadas guerras en Irak y Afganistán, que resultaron en más de 7.000 muertes estadounidenses.

La guerra de Trump ha durado más de lo que había anticipado, pero aún así, compartió una publicación en redes sociales que proclamaba "MISSION ACCOMPLISHED 2026". La imagen, generada por inteligencia artificial, muestra a Trump rodeado de aviones de combate y un buque de guerra, junto a imágenes de George W. Bush y el fallecido líder supremo iraní, Ali Jamenei.

Trump ha afirmado que los ataques han sido devastadores para la fuerza naval y aérea de Irán, que ha reportado daños por aproximadamente 270.000 millones de dólares. Sin embargo, Irán ha mostrado resiliencia, continuando sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de petróleo. Trump aseguró que el "estrecho de Ormuz está abierto", mencionando que 24 barcos lo habían cruzado recientemente, una cifra que contrasta con los aproximadamente 130 que transitaban diariamente antes del inicio de la guerra.

Por su parte, Qatar y Pakistán intentan mediar en el conflicto, presionando para encontrar una solución diplomática. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, visitó Teherán esta semana para discutir un plan que involucra a Omán para aumentar el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump ha mostrado escaso interés en reanudar un acuerdo alcanzado previamente, que buscaba abrir el estrecho y retomar conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, el cual se desmoronó rápidamente tras los ataques iraníes a barcos.

Trump sostiene que la presión económica está dando resultados, con un bloqueo naval que impide que el petróleo iraní llegue al mercado. "Tenemos el control y tenemos el bloqueo", afirmó. "Irán no está obteniendo nada. No está pasando nada".

A pesar de que los ataques y sanciones han golpeado a Irán, analistas advierten que el régimen ha demostrado una notable resiliencia, adaptándose a las sanciones a lo largo de los años. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía iraní ha enfrentado desafíos severos, pero ha encontrado formas de continuar vendiendo petróleo a precios reducidos y estableciendo redes de transporte y financieras que desafían las sanciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una nueva campaña denominada "Operación Economic Outcast", advirtiendo a los países sobre los riesgos de continuar comerciando con Irán. Sin embargo, aún no se han anunciado sanciones secundarias, lo que ha generado incertidumbre sobre la efectividad de la estrategia de Trump.

El futuro de la guerra con Irán y las decisiones que tomará el gobierno estadounidense en los próximos meses serán cruciales para determinar el desenlace de este conflicto en curso.