Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años, su hijo Haakon asume el trono

FOTO: El rey Harald V de Noruega fallece a los 89 años y su hijo Haakon se convierte en rey

STAVANGER, Noruega — El rey Harald V de Noruega, quien vivió un exilio en Estados Unidos durante su infancia debido a la ocupación nazi y que eligió el amor por encima de las conveniencias reales, ha fallecido a la edad de 89 años. Su muerte fue confirmada por el palacio real, que anunció que el deceso ocurrió en el Hospital Nacional de Oslo el viernes a las 6:35 de la mañana.

Con este trágico suceso, Haakon, su hijo, se convierte automáticamente en el nuevo monarca, asumiendo el título de Haakon VIII. Harald V era el rey más longevo de Europa y durante su reinado, modernizó la casa real noruega, aunque se negó a abdicar, a diferencia de otros monarcas europeos que han optado por ceder el trono a sus descendientes.

En Noruega, el papel del rey es mayormente simbólico, con un estatus de celebridad, mientras que el poder político recae en un parlamento electo por la ciudadanía de aproximadamente 5,5 millones de habitantes. Harald fue coronado en 1991 tras el fallecimiento de su padre, Olav V, y su reinado se dio en el contexto del auge económico del país, impulsado por la industria del petróleo y gas.

Nacido en 1937 en Asker, cerca de Oslo, Harald fue el primer príncipe noruego en nacer en el país desde el rey Olav IV en 1370. Su infancia fue marcada por la Segunda Guerra Mundial, cuando a los 3 años, su madre lo llevó a él y a sus hermanas a un exilio que primero los llevó a Suecia y luego a Estados Unidos, mientras su padre y su abuelo se exiliaban a Reino Unido.

Al concluir la guerra, la familia se reunió en Noruega en junio de 1945. Harald asistió a escuelas públicas, la academia militar noruega y la Universidad de Oxford. Siguiendo la tradición familiar, también destacó en el deporte, siendo un apasionado de la vela y representando a Noruega en varios Juegos Olímpicos. En 1987, capitaneó su yate hacia el oro en los Campeonatos Mundiales.

La negativa de Haakon a ceder ante las exigencias alemanas durante su juventud le otorgó respeto y admiración entre su pueblo, un legado que ahora le toca continuar como nuevo rey.