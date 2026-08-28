El impacto humano en la vida silvestre: un estudio revela cómo nos afectan los animales

Durante siglos, la actividad humana ha transformado el entorno natural, obligando a la fauna a adaptarse a ciudades, caminos y otras construcciones. Sin embargo, un nuevo estudio ha revelado que los animales también responden a la simple presencia de personas, lo que puede tener un impacto significativo en su comportamiento y hábitat.

Un equipo de investigadores de la Universidad de California - Santa Barbara, el Smithsonian's National Zoo y Yale University combinó datos de rastreo GPS de 37 especies de animales con información sobre la ubicación de teléfonos móviles en Estados Unidos. Publicado en la revista Science, el estudio concluyó que las respuestas de la fauna a la presencia humana varían considerablemente según la especie y el grado de alteración del paisaje.

La coautora del estudio, Ruth Oliver, profesora asistente en la Bren School of Environmental Science & Management, comentó: "Los humanos tienen efectos complejos sobre la vida silvestre, desde nuestra presencia física hasta cómo remodelamos hábitats, pero no podemos comprender nuestro impacto total sin información sobre ambos factores".

Un experimento raro durante los confinamientos por COVID-19

Las restricciones de movimiento durante la pandemia de COVID-19 proporcionaron una oportunidad única para estudiar el efecto de la presencia humana en la vida silvestre. Los investigadores analizaron registros semanales de GPS de 4,581 mamíferos y aves en EE.UU. durante períodos coincidentes en 2019 y 2020. Mientras que medir el movimiento animal fue relativamente sencillo, rastrear la ubicación de las personas requirió un enfoque más detallado.

El acceso a datos públicos que rastrean con precisión los movimientos humanos es limitado. Por lo tanto, los estudios que investigan la interacción entre humanos y fauna a menudo dependen de medidas indirectas, como el desarrollo urbano o las restricciones de confinamiento. Para superar esta limitación, el equipo utilizó datos de geolocalización de teléfonos móviles anónimos.

Oliver destacó que "los datos de teléfonos móviles que utilizamos fueron puestos a disposición de los investigadores durante la pandemia para ayudar a revelar los impactos de los confinamientos. Normalmente, las empresas privadas retienen estos datos, lo que nos brindó una rara oportunidad para cuantificar cómo la presencia humana impacta a la vida silvestre".

La interacción entre la presencia humana y los cambios de hábitat

Los investigadores examinaron cómo la actividad humana afectaba tanto el área física utilizada por cada animal como su nicho ambiental. La mayoría de las especies analizadas mostraron que los impactos humanos no podían entenderse completamente solo a través de la modificación del paisaje; la presencia de personas también era relevante.

En general, el 57% de las especies estudiadas se vieron afectadas por la presencia humana y la modificación del paisaje. La presencia humana estuvo asociada con cambios en el territorio ocupado o en el tamaño del nicho ambiental en el 67% de las especies de mamíferos y el 68% de las aves. En muchos casos, ambas influencias humanas estaban interconectadas.

Aproximadamente el 67% de las especies de mamíferos y el 41% de las aves respondieron a la combinación de la presencia humana y la alteración del paisaje reduciendo la cantidad de hábitat que utilizaban. La sensibilidad a la presencia humana fue especialmente fuerte en lugares con poco desarrollo, como parques nacionales en comparación con ciudades.

Respuestas diversas entre especies

No hubo una respuesta universal entre las especies estudiadas. Por ejemplo, los lobos mostraron un comportamiento diferente al de muchas otras especies. Su uso del hábitat se expandió en respuesta a la presencia humana, lo que podría reflejar su historia con los humanos y un intento de alejarse de la actividad humana.

Los ciervos de cola blanca mostraron un patrón diferente. Sus nichos ambientales se expandieron a medida que los paisajes se modificaban, pero se contrajeron con el aumento de la presencia humana. Las grullas de Sandhill mostraron la respuesta inversa.

Oliver concluyó: "Estos hallazgos destacan la importancia crítica de la conservación basada en especies. Cada especie tiene diferentes requisitos de hábitat, comportamientos particulares y enfrenta amenazas únicas. Una conservación efectiva requiere que comprendamos los desafíos específicos que enfrenta cada especie".

Lecciones de la "antropausa" global

El estudio forma parte de la COVID-19 Bio-Logging Initiative, un esfuerzo internacional que estudia cómo la vida silvestre respondió a los cambios drásticos en la actividad humana durante la pandemia. Este período inusual se ha denominado "antropausa".

Investigaciones previas han documentado cambios de comportamiento en mamíferos a nivel mundial, alteraciones en los patrones de tráfico marino y la importancia de medir directamente el movimiento humano al estudiar la vida silvestre en el Antropoceno.

La colaboración involucró a 600 socios y reunió 1,000 millones de registros de ubicación de aproximadamente 13,000 animales para estudiar cómo las actividades humanas influyen en la fauna.

Los nuevos hallazgos muestran cómo el rastreo GPS de animales y los datos de dispositivos móviles pueden respaldar estrategias de conservación más precisas. Al combinar ambos tipos de información, los investigadores pueden distinguir entre los efectos de la infraestructura construida por humanos y los causados simplemente por la presencia física de las personas.

¿Estos cambios de comportamiento ayudan o perjudican a la vida silvestre?

Oliver y sus colegas ahora examinan una pregunta crucial: si los cambios impulsados por humanos en los paisajes y el clima influyen en la probabilidad de supervivencia de los animales. "Nuestro estudio actual muestra que los animales cambian cómo utilizan el espacio y los recursos, pero no sabemos si estos cambios les ayudan a adaptarse o son un signo de estrés", apuntó.

Las condiciones inusuales creadas por la pandemia permitieron a los investigadores estudiar los impactos humanos de maneras que antes no habían sido posibles. Como resultado, las políticas de conservación anteriores se desarrollaron sin acceso a información detallada sobre cómo los animales reaccionan a la presencia humana.

Oliver expresó: "Nuestros resultados me dan optimismo de que podemos lograr una coexistencia con la vida silvestre a través de políticas más matizadas que consideren de manera más inteligente dónde y cuándo necesitamos dar espacio a los animales".