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Ocho civiles fallecen en Kordofán del Norte tras ataques aéreos, reportan defensores de derechos humanos

Un informe de Emergency Lawyers revela que ataques con drones en Kordofán del Norte dejaron ocho muertos y decenas de heridos. Se pide una investigación independiente sobre el hecho.

28/08/2026 | 09:18Redacción Cadena 3

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Ataques con drones matan a 8 civiles en Kordofán del Norte, Sudán, según un grupo

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EL CAIRO, Egipto — Ocho civiles perdieron la vida y decenas resultaron heridos en una serie de ataques aéreos en la región de Kordofán, Sudán, según un informe de un grupo de derechos humanos.

El grupo Emergency Lawyers, que se dedica a documentar violaciones de derechos en Sudán, indicó que un dron atacó a un grupo de civiles que se desplazaba el jueves por la localidad desértica de Sowdari, ubicada en el estado de Kordofán del Norte. Tras el primer ataque, cuando otros intentaron auxiliar a las víctimas, un segundo dron lanzó otro ataque sobre el grupo, según el reporte.

En un comunicado difundido a través de Facebook, Emergency Lawyers destacó que atacar a civiles y realizar un segundo ataque mientras estos son rescatados representa una violación del derecho internacional humanitario y se clasifica como un crimen de guerra. El grupo ha solicitado una investigación independiente para esclarecer la responsabilidad de estos ataques.

Desde abril de 2023, Sudán se encuentra sumido en un conflicto armado total, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército nacional. Hasta la fecha, el conflicto ha causado la muerte de al menos 59.000 personas, según datos de Armed Conflict Location & Event Data, una organización que monitorea situaciones de conflicto. Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

El uso de drones se ha vuelto una característica distintiva de este conflicto, con ambos bandos llevando a cabo ataques aéreos. Según la ONU, estos ataques aéreos se han convertido en la principal causa de muertes en Sudán, representando el 80% de las muertes de civiles en los primeros cuatro meses de 2026.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Kordofán del Norte?
Ocho civiles fueron asesinados por ataques aéreos de drones en la región.

¿Quién reportó los ataques?
El grupo de derechos humanos Emergency Lawyers fue el encargado de documentar el hecho.

¿Cuándo sucedió el ataque?
Los ataques ocurrieron el jueves, 27 de agosto de 2026.

¿Dónde tuvieron lugar los ataques?
Los ataques se llevaron a cabo en la localidad desértica de Sowdari, en Kordofán del Norte.

¿Por qué se pide una investigación?
Se exige una investigación independiente debido a las violaciones del derecho internacional humanitario.

[Fuente: AP]

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