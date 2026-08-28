Las Leonas buscan consagrarse campeonas ante Países Bajos en la final del Mundial de hockey

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La selección argentina femenina de hockey, conocida como Las Leonas, se prepara para un emocionante desafío este sábado, cuando se enfrente a su similar de Países Bajos en la gran final del Mundial. El encuentro está programado para las 11 horas (hora argentina) y tendrá lugar en el Estadio Wagener de Amstelveen.

Las Leonas lograron su lugar en la final tras un reñido triunfo por 1-0 contra Australia en las semifinales, donde el gol decisivo fue anotado por Julieta Jankunas a solo un minuto y medio del final del último cuarto.

Durante la fase de grupos, las dirigidas por Fernando Ferrara empataron 1-1 con Estados Unidos, y luego lograron victorias ante Alemania (3-2) y Escocia (2-0). En la segunda fase, el equipo argentino venció 3-0 a España y empató sin goles con Bélgica, lo que les permitió avanzar a la semifinal.

En cuanto a su rival, Países Bajos es reconocido como una potencia indiscutible en el hockey femenino, habiendo dominado la disciplina durante casi dos décadas. La selección neerlandesa ha cosechado numerosos títulos, incluidos los Juegos Olímpicos, donde se llevó la medalla de oro en Beijing 2008, Londres 2012, Tokio 2021 y París 2024, además de haber sido campeones en los Mundiales de 2006, 2014, 2018 y 2022. Las únicas excepciones a su dominio en estas competiciones fueron el Mundial de Rosario 2010 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde no lograron el título.

En su camino hacia la final, Países Bajos se impuso sin dificultad en las rondas previas, derrotando a Chile, Australia y Japón en la fase de grupos, y a China e India en la segunda fase. En las semifinales, lograron una ajustada victoria de 1-0 ante Bélgica, en un partido marcado por la controversia debido a un gol anulado a sus rivales en los minutos finales.

Por su parte, Las Leonas intentarán conquistar su tercer título mundial, después de haberlo conseguido en Perth 2002 y Rosario 2010, donde también vencieron a Países Bajos en la final. Además, han alcanzado la instancia final en las ediciones de 1974, 1976, 1994 y 2022.