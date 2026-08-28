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Estados Unidos elogia la transformación económica argentina y urge a avanzar en el acuerdo comercial

El representante comercial adjunto estadounidense, Jeff Goettman, se reunió con Pablo Quirno y Luis Caputo y destacó los avances del Gobierno de Javier Milei en la relación bilateral.

28/08/2026 | 09:57Redacción Cadena 3

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Pablo Quirno y Jeff Goettman.

FOTO: Pablo Quirno y Jeff Goettman.

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Buenos Aires, 28 de agosto (NA) – Estados Unidos subrayó la "notable transformación económica y fiscal" de la Argentina durante la administración de Javier Milei y enfatizó la importancia de avanzar en la ratificación y plena implementación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) establecido entre ambos países.

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, sostuvo una reunión en Buenos Aires con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde se discutieron la relación económica bilateral y los pasos a seguir en el entendimiento comercial.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Goettman resaltó la notable transformación económica y fiscal de la Argentina bajo la gestión de Milei y celebró la oportunidad de fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones.

Durante el encuentro, el funcionario estadounidense también destacó la relevancia de ratificar el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), que se firmó a principios de este año, como un mecanismo para avanzar en la visión económica compartida entre Washington y Buenos Aires.

Estados Unidos también afirmó que seguirá cumpliendo con los compromisos asumidos y reconoció los avances realizados por la administración argentina en el marco del acuerdo.

En este contexto, Washington puntualizó que uno de los compromisos pendientes es la reducción de aranceles argentinos sobre productos provenientes de Estados Unidos.

"Estados Unidos continuará honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha realizado avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses", expresó la representación diplomática estadounidense.

La administración estadounidense concluyó que espera seguir colaborando con Argentina para lograr la implementación integral del ARTI y "maximizar beneficios económicos para ambos países".

Este pronunciamiento representa un nuevo apoyo de Washington al rumbo económico del Gobierno de Milei y pone el foco en la ratificación y aplicación efectiva del acuerdo comercial bilateral.

Lectura rápida

¿Qué destacó Estados Unidos sobre Argentina?
Destacó la notable transformación económica y fiscal de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei.

¿Quién se reunió con el representante estadounidense?
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo.

¿Cuál es el acuerdo mencionado?
El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) firmado entre ambos países.

¿Qué compromisos asumió Estados Unidos?
Estados Unidos continuará cumpliendo con sus compromisos y espera que Argentina reduzca aranceles a sus productos.

¿Qué espera Estados Unidos de la relación con Argentina?
Continúa trabajando para implementar el ARTI y potenciar beneficios económicos para ambos países.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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