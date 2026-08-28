FOTO: Desbaratan banda en penal de Varela: 11 internos imputados por extorsiones y narcotráfico

Once internos de la Unidad Carcelaria N° 31 de Florencio Varela fueron imputados tras un allanamiento realizado en el marco de una causa que permitió desarticular una organización criminal dedicada a extorsiones, narcotráfico y estafas dentro del penal.

El operativo se llevó a cabo este jueves por oficiales de la DDI Quilmes, tras una investigación que se inició a partir de denuncias presentadas por familiares de detenidos e internos que se encontraban en el Pabellón 1 de la Unidad 31.

Según información obtenida por la agencia Noticias Argentinas, la Justicia tomó conocimiento de la existencia de una organización denominada "La Comitiva", formada por presos que trabajaban en las áreas de limpieza y mantenimiento del establecimiento.

Dicha organización se dedicaba a realizar extorsiones, amenazas, agresiones físicas, narcotráfico intramuros, reducción a la servidumbre, cohecho y maniobras relacionadas con el pago de coimas, todo dentro de la unidad penal.

La investigación también reveló la connivencia de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, incluyendo exjefes y personal jerárquico, así como otros agentes en actividad.

A partir del análisis de la información suministrada por los denunciantes, la Justicia logró identificar a los involucrados y solicitó allanamientos dentro de la Unidad 31.

Los procedimientos se realizaron en el Módulo A, Pabellón D, en las celdas 10, 14, 18, 20 y 21; en la Oficina del Subdirector; y en el Módulo A, Pabellón 1, donde se inspeccionaron las celdas 19, 22, 23 y 25.

Como resultado de estas acciones, se imputaron a 11 internos y se secuestraron 13 teléfonos móviles que serán incorporados a la causa. Uno de los hallazgos más significativos se produjo dentro de la Oficina del Subdirector, donde se encontraron dos celulares.

Los implicados han sido identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.

La causa está siendo tramitada ante la UFI N° 9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios, según informaron fuentes judiciales.