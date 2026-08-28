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El PRO destacó el diálogo con LLA, pero no puso plazos a una alianza para 2027

El jefe del bloque del PRO en Diputados dijo que analizaron referentes territoriales y que aún no hablaron de candidaturas. También repasaron la agenda legislativa y la evolución de la economía.

28/08/2026 | 11:41Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Santilli, Lule Menem y Martín Menem volvieron a recibir a Ritondo y Fernando De Andreis.

FOTO: Santilli, Lule Menem y Martín Menem volvieron a recibir a Ritondo y Fernando De Andreis.

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El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, valoró la reunión con representantes del Gobierno en la Casa Rosada, aunque evitó fijar plazos para un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) de cara a 2027.

El encuentro contó con la participación de Ritondo y Fernando de Andreis, por el PRO, y de Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, por el oficialismo.

"Fue una reunión muy buena, espero que podamos seguir avanzando en la dirección que nos propusimos cuando Mauricio Macri y Karina Milei propusieron estos encuentros", sostuvo Ritondo en diálogo con radio Rivadavia.

El diputado explicó que, con miras a las elecciones del próximo año, analizaron la situación de los distritos e identificaron a los referentes territoriales de ambos espacios en las provincias donde no gobiernan.

Sin embargo, aclaró que todavía no discutieron posibles candidaturas. "Son temas para ir incorporando", señaló.

Ritondo tampoco precisó si una alianza podría quedar sellada antes de fin de año, aunque remarcó: "Cuanto más claro esté el horizonte político, mejor".

Durante la reunión también repasaron la agenda parlamentaria, tras la media sanción que obtuvieron en Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que el Gobierno considera prioritarias.

Además, abordaron la evolución de la economía. Según relató Ritondo, Santilli sostuvo que 13 de las 15 variables del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) estaban en crecimiento, aunque con un comportamiento heterogéneo.

Lectura rápida

¿Quién valoró la reunión con el Gobierno?
El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

¿Cuándo se realizó el encuentro?
El encuentro se realizó este jueves.

¿Dónde tuvo lugar la reunión?
En la Casa Rosada.

¿Qué temas se abordaron en la reunión?
Se analizaron la situación de los distritos, la agenda parlamentaria y la evolución de la economía.

¿Por qué es importante esta reunión?
Se busca un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) de cara a 2027.

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