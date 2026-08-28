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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

El sorteo número 5453 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 28 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 2678, correspondiente a "A primera (Ramera)".

28/08/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

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El número de sorteo 5453 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 2678, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
1° 2678
2° 8155
3° 8704
4° 9704
5° 0979
6° 7776
7° 7800
8° 8111
9° 9405
10° 6966
11° 4950
12° 1359
13° 3347
14° 0005
15° 6513
16° 2987
17° 5555
18° 9906
19° 9513
20° 3460

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5453 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2678.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Ramera)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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La quinta pata del gato

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