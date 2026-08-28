Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.
El sorteo número 5453 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 28 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 2678, correspondiente a "A primera (Ramera)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5453 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 2678, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
1° 2678
2° 8155
3° 8704
4° 9704
5° 0979
6° 7776
7° 7800
8° 8111
9° 9405
10° 6966
11° 4950
12° 1359
13° 3347
14° 0005
15° 6513
16° 2987
17° 5555
18° 9906
19° 9513
20° 3460
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5453 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2678.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Ramera)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.