River inicia una nueva etapa con Ponzio como director técnico interino

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Leonardo Ponzio ha sido designado como el nuevo director técnico interino de River Plate, tras la reciente salida de Eduardo Coudet, quien dejó el cargo debido al pobre rendimiento del equipo en este inicio de semestre.

A pesar de haber realizado una inversión superior a 60 millones de dólares en el último mercado de pases, River fue eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina y en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Actualmente, se encuentra en la decimocuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura, lo que llevó a que la continuidad de Coudet fuera considerada insostenible.

En este escenario, Ponzio tiene el desafío de revertir la situación y sacar al equipo de los últimos puestos en un torneo donde se esperaba que competiera por los primeros lugares. Con el único objetivo de mejorar su desempeño en el Torneo Clausura, Ponzio, quien fue una figura clave en la historia del club, buscará que el equipo recupere la confianza y la competitividad necesarias para clasificar a la Copa Libertadores.

El debut de Ponzio como técnico será el próximo domingo, cuando River enfrente a Banfield a las 15:00 en la séptima fecha del Torneo Clausura. Este encuentro es crucial, ya que el equipo necesita sumar puntos urgentemente para salir de la zona baja de la tabla.

Los siguientes partidos de River bajo la dirección de Ponzio incluirán enfrentamientos contra Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán y Huracán.

Estos compromisos serán determinantes, ya que después habrá un parón de dos semanas en el fútbol argentino por la fecha FIFA. Si el interinato de Ponzio no logra los resultados esperados, podría abrirse la posibilidad de buscar un nuevo reemplazo.

Sin opciones en la Copa Argentina o Sudamericana, River se encuentra obligado a mejorar su rendimiento en el Torneo Clausura para asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Las únicas alternativas para clasificar son ganar el torneo o hacerlo a través de la tabla anual, donde actualmente se encuentra muy alejado.