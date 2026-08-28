Newell's visita a Estudiantes con una racha negativa que quiere cortar antes del clásico

Newell’s visitará este lunes a Estudiantes por la séptima fecha del Torneo Clausura, en el último compromiso antes del clásico rosarino. La Lepra afrontará el partido con el objetivo de cortar una racha adversa ante el conjunto platense, al que no logra vencer desde el 25 de junio de 2022, cuando se impuso 2-0 con goles de Juan Manuel García y Julián Fernández.

Desde aquella última victoria, se disputaron siete encuentros entre ambos equipos, con cinco triunfos de Estudiantes y dos empates. De esas cinco derrotas rojinegras, dos fueron jugando como visitante, un dato que vuelve a poner el historial reciente como uno de los desafíos para el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka.

En Newell’s también siguen de cerca el presente de Estudiantes, que afronta una exigente seguidilla de partidos al competir en tres frentes y viene aplicando una intensa rotación de su plantel. El cuerpo técnico rojinegro analiza esas variantes para preparar el último partido antes del esperado clásico frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.