Falleció a los 89 años el rey Harald V de Noruega, un legado de más de tres décadas

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años, según comunicó este viernes el Palacio Real. Su estado de salud había empeorado en los últimos días.

Su deterioro comenzó el pasado fin de semana mientras se encontraba hospitalizado, informó la Casa Real de Noruega, que precisó que el rey estaba recibiendo antibióticos debido a una infección bacteriana en la sangre.

El monarca fue ingresado el 17 de agosto al Rikshospitalet, parte del Hospital de la Universidad de Oslo, donde se brinda atención médica altamente especializada.

Recientemente, el rey había estado recibiendo tratamiento para anemia hemolítica, lo que había causado acumulación de fluidos en su organismo, requiriendo así atención hospitalaria.

Harald V, quien ascendió al trono en 1991, enfrentó diversos problemas de salud en los últimos años y en marzo de 2024 se le implantó un marcapasos.

Tras el fallecimiento del monarca, su hijo, el príncipe heredero Haakon, asumirá el trono, marcando una nueva etapa en la historia de la monarquía noruega.