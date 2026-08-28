Proyecto para recuperar locales vacíos en Rosario: "Es una situación muy grave"

El concejal Pablo Basso se refirió a la situación de los locales comerciales vacíos en el centro de Rosario y al proyecto que busca generar incentivos para volver a ocuparlos. La iniciativa contempla beneficios impositivos para quienes alquilen establecimientos que lleven seis meses o más desocupados, con una exención del 100% del DReI durante el primer año y del 50% durante el segundo, además de un descuento en la TGI.

Basso advirtió que la situación es especialmente crítica en el área delimitada por Pellegrini, Oroño y el río, donde la tasa de vacancia viene en aumento. “Esto significa que están cerrando muchos negocios, que están quedando muchos locales vacíos”, señaló. Y puso el foco en la peatonal Córdoba: “La zona principal, más crítica del centro, es la peatonal Córdoba, en donde en estos seis meses se duplicó la tasa de vacancia”.

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El edil sostuvo que el problema requiere respuestas que vayan más allá de los incentivos tributarios. “También plantear las innovaciones y las obras que son necesarias para renovar nuestra peatonal y por lo menos darle un impulso y una contención a todas estas familias que hoy están pasando por esta situación crítica”, afirmó. En ese sentido, remarcó la necesidad de recuperar un paseo comercial acorde con las características de Rosario.

Además, Basso consideró que la revitalización debe contemplar las condiciones que hacen que las personas elijan concurrir al centro. “Es difícil en general, hay que revitalizar también desde lo estructural, desde el embellecimiento, desde las obras que se puedan hacer”, planteó. Entre los aspectos que aparecen en la discusión mencionó la oferta de servicios y la experiencia que se brinda a quienes recorren la zona, en un contexto donde los centros comerciales cerrados ganaron atractivo frente al comercio tradicional.

Informe de Fernando Carrafiello.