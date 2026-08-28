Santa Fe activa la Ley Ema: qué cambia frente a la violencia digital en las escuelas

Santa Fe puso en marcha la Ley Ema contra la violencia digital en las escuelas, una norma que alcanza a establecimientos públicos y privados de todos los niveles y modalidades. La Ley 14.471 fue sancionada por la Legislatura el 30 de julio y quedó formalizada con su publicación en el Boletín Oficial del 27 de agosto. El objetivo es prevenir y abordar situaciones que comienzan en entornos digitales y terminan afectando la convivencia dentro de las comunidades educativas.

La normativa contempla un concepto amplio de violencia digital e incluye conductas que puedan provocar daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos o morales. Entre las situaciones alcanzadas aparecen el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión, el espionaje digital, la suplantación de identidad, la divulgación de datos personales, los discursos de odio y las expresiones discriminatorias.

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Uno de los puntos novedosos es la incorporación de contenidos creados o manipulados mediante inteligencia artificial generativa. La ley permite abordar casos en los que imágenes, audios o videos falsos sean utilizados para humillar, acosar, extorsionar o perjudicar a integrantes de una comunidad educativa. La situación puede quedar comprendida por la normativa incluso cuando el material haya sido producido fuera de la escuela, si termina repercutiendo en ese ámbito.

La implementación estará a cargo del Ministerio de Educación, que deberá desarrollar políticas de prevención y garantizar capacitación continua para docentes y equipos educativos. Además, las escuelas tendrán que incorporar contenidos vinculados con ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, educación sexual integral en entornos virtuales y uso responsable de la tecnología. También deberán contar con guías específicas para actuar frente a episodios de violencia digital.

Los protocolos deberán garantizar confidencialidad, rapidez y acompañamiento para las personas afectadas, además de mecanismos para preservar mensajes, fotografías, videos y otros elementos que puedan servir como evidencia. La normativa establece que se debe evitar la revictimización y contempla campañas destinadas a estudiantes, familias y docentes. Los centros de estudiantes también tendrán un rol activo en la prevención y promoción de derechos.