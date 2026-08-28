Gran interés turístico en Córdoba y Mendoza por la visita del Papa León XIV
Operadores mendocinos reportan fuerte demanda de paquetes y reservas hacia las celebraciones. La falta de detalles del itinerario complica la organización de servicios adicionales.
28/08/2026 | 07:24Redacción Cadena 3
FOTO: La Iglesia organiza la histórica visita del Papa León XIV a Argentina para noviembre
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Radioinforme 3
El inminente arribo del Papa León a la Argentina despierta un gran interés en diversas provincias, especialmente en Córdoba y Mendoza. La organización de los eventos requiere una planificación detallada, dado que se trata de la visita de un jefe de Estado.
Ricardo Beccacesi, reconocido operador turístico de Mendoza, destaca el auge del interés por asistir a las celebraciones del Papa. “Estos eventos siempre despiertan el interés de una enorme cantidad de gente”, asegura Beccacesi.
Los paquetes de viaje desde Mendoza hacia Córdoba ya están en oferta, con opciones que incluyen transporte y alojamiento. Según Beccacesi, “los paquetes oscilan aproximadamente entre 180.000 y 220.000 pesos, dependiendo del tipo de hotel y de si incluyen una o dos noches”.
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Además, se confirma que ya hay un notable movimiento en las reservas, lo que refleja el carácter trascendental de la visita. Beccacesi menciona que “ya hay un movimiento importante y que se han ido concretando reservas”.
Las consultas para viajes grupales también son significativas, ya que parroquias y colegios buscan organizar viajes a Córdoba. “Hay consultas de grupos de distintas iglesias o parroquias y también gente que lo pide en forma individual”, explica Beccacesi.
Aún faltan detalles del itinerario del Papa, lo que complica la organización de servicios adicionales como comidas. Según Beccacesi, “el programa exacto no lo conocemos y eso dificulta prever algún otro tipo de servicio”.
Entrevista de Radioinforme 3.
Lectura rápida
¿Qué evento está generando interés en Argentina? La visita del Papa León a Argentina.
¿Quién es Ricardo Beccacesi? Un reconocido operador turístico de Mendoza.
¿Cuándo se están organizando los viajes? Actualmente, en preparación para la visita del Papa.
¿Dónde se están ofreciendo paquetes de viaje? Desde Mendoza hacia Córdoba.
¿Por qué es complicado organizar servicios adicionales? Falta de detalles sobre el itinerario del Papa.