Gran interés turístico en Córdoba y Mendoza por la visita del Papa León XIV

FOTO: La Iglesia organiza la histórica visita del Papa León XIV a Argentina para noviembre

El inminente arribo del Papa León a la Argentina despierta un gran interés en diversas provincias, especialmente en Córdoba y Mendoza. La organización de los eventos requiere una planificación detallada, dado que se trata de la visita de un jefe de Estado.

Ricardo Beccacesi, reconocido operador turístico de Mendoza, destaca el auge del interés por asistir a las celebraciones del Papa. “Estos eventos siempre despiertan el interés de una enorme cantidad de gente”, asegura Beccacesi.

Los paquetes de viaje desde Mendoza hacia Córdoba ya están en oferta, con opciones que incluyen transporte y alojamiento. Según Beccacesi, “los paquetes oscilan aproximadamente entre 180.000 y 220.000 pesos, dependiendo del tipo de hotel y de si incluyen una o dos noches”.

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Además, se confirma que ya hay un notable movimiento en las reservas, lo que refleja el carácter trascendental de la visita. Beccacesi menciona que “ya hay un movimiento importante y que se han ido concretando reservas”.

Las consultas para viajes grupales también son significativas, ya que parroquias y colegios buscan organizar viajes a Córdoba. “Hay consultas de grupos de distintas iglesias o parroquias y también gente que lo pide en forma individual”, explica Beccacesi.

Aún faltan detalles del itinerario del Papa, lo que complica la organización de servicios adicionales como comidas. Según Beccacesi, “el programa exacto no lo conocemos y eso dificulta prever algún otro tipo de servicio”.

Entrevista de Radioinforme 3.