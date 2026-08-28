Economía e informalidad: "Tenemos los impuestos más altos del mundo y un 45-50% en negro"

La ONG Lógica impulsa un sistema para reducir la informalidad que propone devolver a los consumidores hasta el 7,5% del valor de sus compras cuando exijan factura, además de ofrecerles la posibilidad de participar en sorteos. Matías Olivero Vila, abogado, contador y presidente de la organización, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que la iniciativa toma como referencia una experiencia aplicada en Brasil.

“Nosotros tenemos dos problemas: tenemos los impuestos más altos del mundo y un país que está un 45-50% en la informalidad”, sostuvo Olivero Vila. Según explicó, ambos fenómenos están relacionados y deben ser abordados de manera simultánea porque la economía informal genera menores salarios, menor cobertura social y limita el crecimiento de las empresas.

El mecanismo propuesto contempla una devolución de hasta el 7,5% del valor de la compra. El referente explicó que en Brasil se devuelve a los consumidores parte del impuesto equivalente al IVA y que el reintegro se acredita aproximadamente dos meses después de registrada la operación. Además, quienes solicitan el comprobante pueden participar de sorteos con premios de entre 50 mil y 200 mil dólares.

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Olivero Vila destacó que el sistema busca ser sencillo y evitar las dificultades que tenían mecanismos implementados décadas atrás. “Con la sola registración uno ya está anotado en el programa y recibe la devolución de ese 7,5%”, explicó. De esta manera, el consumidor tendría un incentivo directo para exigir el comprobante en cada operación.

El presidente de Lógica también planteó que la reducción de impuestos es una de las herramientas más efectivas para combatir la informalidad. “La más efectiva, claramente, es bajar impuestos”, afirmó, y mencionó experiencias de países que aplicaron fuertes reducciones tributarias y lograron aumentar la recaudación a partir de una mayor formalización y de la aparición de nuevas actividades económicas.

Según Olivero Vila, el sistema tendría además una tercera pata: involucrar directamente a los consumidores en el control. “Los consumidores se convierten, como decía Hernán al principio, en una suerte de inspector”, señaló. La propuesta contempla un sistema de denuncias para informar sobre comercios que no estén registrados o que se nieguen a entregar el comprobante correspondiente.

Por último, el contador destacó otra experiencia brasileña vinculada al sistema de pagos digitales. “Cada vez hay más medios de pago que son utilizados por los consumidores y, sin embargo, la informalidad no solamente no baja, sino que sigue creciendo”, advirtió. Como ejemplo, mencionó el sistema PIX de Brasil, cuyos movimientos pueden cruzarse con la información de las agencias tributarias nacionales y provinciales.

Para Olivero Vila, ese cruce de información es una pieza clave para reducir la economía informal. “Ese es un cuarto aspecto que se aplica en Brasil que ha sido crucial para la baja de la informalidad en ese país”, sostuvo. La propuesta de Lógica busca combinar incentivos al consumidor, reducción de impuestos, controles y herramientas digitales para avanzar hacia una mayor formalización de la actividad económica.

Entrevista de Hernán Funes.