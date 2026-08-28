Denuncian al juez y al Patronato del Liberado por el femicidio de Rocío Gómez

El femicidio de Rocío Gómez, una joven de 27 años y madre de tres hijas pequeñas, ocurrió el 20 de julio en su casa de Santa María de Punilla, a manos de su expareja, Maximiliano Baudraco. Este hombre, detenido tras el crimen, debía cumplir una condena de ejecución condicional por violencia. Sin embargo, permaneció en libertad y no cumplió los requisitos impuestos por el juez de Ejecución Penal N.º 1 de la ciudad de Córdoba, Facundo Moyano Centeno.

La abogada de la familia de Rocío, Daniela Morales, dijo a Cadena 3: “Este femicidio pone una gran lupa sobre el juez y el Patronato del Liberado”. Baudraco no cumplió con las medidas de control, incluyendo la de no acercarse a Rocío ni a su madre, quien había denunciado su comportamiento violento.

Morales confirmó que se realizó una denuncia penal contra el Patronato del Liberado, tras declaraciones engañosas por parte de su directora. “Salió públicamente a mentir, diciendo que habían presentado informes cuando era falso”, señaló.

Según la abogada, una testigo reveló irregularidades en el control de las condiciones de libertad de Baudraco: “El Estado debe explicar qué hizo y qué no para prevenir esta tragedia”.