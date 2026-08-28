Denuncian al juez y al Patronato del Liberado por el femicidio de Rocío Gómez
La abogada de la familia afirma que el femicida no cumplió las medidas de control y que hubo irregularidades en el seguimiento de su libertad condicional.
28/08/2026 | 07:51Redacción Cadena 3
FOTO: Maximiliano Baudraco y Rocío Gómez.
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Audio. Femicidio de Rocío Gómez: denuncias contra el sistema de control del patronato del liberado
Cadena 3
El femicidio de Rocío Gómez, una joven de 27 años y madre de tres hijas pequeñas, ocurrió el 20 de julio en su casa de Santa María de Punilla, a manos de su expareja, Maximiliano Baudraco. Este hombre, detenido tras el crimen, debía cumplir una condena de ejecución condicional por violencia. Sin embargo, permaneció en libertad y no cumplió los requisitos impuestos por el juez de Ejecución Penal N.º 1 de la ciudad de Córdoba, Facundo Moyano Centeno.
La abogada de la familia de Rocío, Daniela Morales, dijo a Cadena 3: “Este femicidio pone una gran lupa sobre el juez y el Patronato del Liberado”. Baudraco no cumplió con las medidas de control, incluyendo la de no acercarse a Rocío ni a su madre, quien había denunciado su comportamiento violento.
Morales confirmó que se realizó una denuncia penal contra el Patronato del Liberado, tras declaraciones engañosas por parte de su directora. “Salió públicamente a mentir, diciendo que habían presentado informes cuando era falso”, señaló.
Según la abogada, una testigo reveló irregularidades en el control de las condiciones de libertad de Baudraco: “El Estado debe explicar qué hizo y qué no para prevenir esta tragedia”.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Rocío Gómez? El femicidio de Rocío Gómez ocurrió el 20 de julio en Santa María de Punilla, a manos de su expareja, Maximiliano Baudraco.
¿Quién es el responsable del femicidio? El responsable del femicidio es Maximiliano Baudraco, quien debía cumplir una condena de ejecución condicional por violencia.
¿Cuándo sucedió el crimen? El crimen sucedió el 20 de julio.
¿Dónde se llevó a cabo el femicidio? El femicidio se llevó a cabo en la casa de Rocío Gómez en Santa María de Punilla.
¿Por qué no estaba Baudraco en prisión? Baudraco no estaba en prisión porque no cumplió los requisitos impuestos por el juez Facundo Moyano Centeno.