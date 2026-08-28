Cronuts: la deliciosa fusión entre croissant y donut que puedes hacer en casa

En el mundo de la repostería, hay momentos en que lo mejor de dos delicias se unen para crear una experiencia única. Este es el caso de los cronuts, una innovadora mezcla entre el clásico croissant y el popular donut. Si bien muchos podrían pensar que nada supera al croissant, la fusión de estos dos postres da lugar a un resultado excepcional que deleita a cualquier amante de lo dulce.

La elaboración de los cronuts es sorprendentemente sencilla. Se comienza con una lámina de hojaldre ya preparada, que se corta en forma de donut y se fríe hasta alcanzar un dorado perfecto. Durante la fritura, el hojaldre se infla, logrando ese interior ligero y laminado que caracteriza a esta delicia, mientras que el exterior se torna crujiente y dorado.

Una vez fritos, los cronuts se dejan escurrir y se les aplica un glaseado que puede variar en sabor. Se puede optar por una cobertura simple de azúcar glas mezclado con unas gotas de limón o leche, o bien añadir un toque de chocolate para los más golosos. Esta receta se convierte en una excelente opción para disfrutar de un capricho dulce, fácil de preparar en casa.

Ingredientes para 8 unidades:

2 láminas de hojaldre

Aceite de girasol

Para el glaseado:

45 mL de leche

150 g de azúcar glas

Cómo hacer cronuts

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 10 min

Elaboración: 2 min

Cocción: 8 min

Para iniciar, se extienden las láminas de hojaldre sobre papel vegetal, colocando una encima de la otra. Se corta la masa con un molde circular y se hacen los agujeros de los cronuts utilizando un molde más pequeño o el tapón de una botella. Es importante recortar el papel vegetal de cada cronut para evitar que se peguen entre sí.

Se fríen los cronuts en aceite caliente, cuidando que se doren ligeramente. Luego, se dejan escurrir sobre papel absorbente y se espera a que se enfríen completamente. Mientras tanto, se prepara el glaseado y se baña una de las caras de cada cronut, dejándolos escurrir sobre una rejilla.

Los cronuts son versátiles y pueden acompañarse con una variedad de sabores. Se pueden disfrutar con mermelada de frambuesa, nutella casera o incluso crema pastelera, lo que los convierte en una opción ideal para cualquier ocasión.