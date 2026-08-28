Cronuts: la deliciosa fusión entre croissant y donut que puedes hacer en casa
La combinación perfecta entre croissant y donut llega a tu cocina. Aprende a hacer cronuts en solo 10 minutos con esta receta sencilla que encantará a todos.
FOTO: Cronuts: la fusión perfecta entre croissant y donut
En el mundo de la repostería, hay momentos en que lo mejor de dos delicias se unen para crear una experiencia única. Este es el caso de los cronuts, una innovadora mezcla entre el clásico croissant y el popular donut. Si bien muchos podrían pensar que nada supera al croissant, la fusión de estos dos postres da lugar a un resultado excepcional que deleita a cualquier amante de lo dulce.
La elaboración de los cronuts es sorprendentemente sencilla. Se comienza con una lámina de hojaldre ya preparada, que se corta en forma de donut y se fríe hasta alcanzar un dorado perfecto. Durante la fritura, el hojaldre se infla, logrando ese interior ligero y laminado que caracteriza a esta delicia, mientras que el exterior se torna crujiente y dorado.
Una vez fritos, los cronuts se dejan escurrir y se les aplica un glaseado que puede variar en sabor. Se puede optar por una cobertura simple de azúcar glas mezclado con unas gotas de limón o leche, o bien añadir un toque de chocolate para los más golosos. Esta receta se convierte en una excelente opción para disfrutar de un capricho dulce, fácil de preparar en casa.
Ingredientes para 8 unidades:
2 láminas de hojaldre
Aceite de girasol
Para el glaseado:
45 mL de leche
150 g de azúcar glas
Cómo hacer cronuts
Dificultad: Fácil
Tiempo total: 10 min
Elaboración: 2 min
Cocción: 8 min
Para iniciar, se extienden las láminas de hojaldre sobre papel vegetal, colocando una encima de la otra. Se corta la masa con un molde circular y se hacen los agujeros de los cronuts utilizando un molde más pequeño o el tapón de una botella. Es importante recortar el papel vegetal de cada cronut para evitar que se peguen entre sí.
Se fríen los cronuts en aceite caliente, cuidando que se doren ligeramente. Luego, se dejan escurrir sobre papel absorbente y se espera a que se enfríen completamente. Mientras tanto, se prepara el glaseado y se baña una de las caras de cada cronut, dejándolos escurrir sobre una rejilla.
Los cronuts son versátiles y pueden acompañarse con una variedad de sabores. Se pueden disfrutar con mermelada de frambuesa, nutella casera o incluso crema pastelera, lo que los convierte en una opción ideal para cualquier ocasión.
Lectura rápida
¿Qué son los cronuts?
Una mezcla entre croissant y donut, que combina lo mejor de ambos postres.
¿Cómo se preparan?
Se utiliza hojaldre, se corta en forma de donut y se fríe hasta dorar.
¿Cuánto tiempo lleva hacerlos?
La preparación total es de 10 minutos, con 2 minutos de elaboración y 8 minutos de cocción.
¿Qué ingredientes se necesitan?
Se requieren láminas de hojaldre, aceite de girasol, leche y azúcar glas.
¿Con qué se pueden acompañar?
Los cronuts se pueden disfrutar con mermelada, nutella o crema pastelera.