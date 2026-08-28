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Radioinforme 3 Rosario Notas

Suspenden las clases en la escuela Nuestra Señora de Pompeya por amenazas en redes sociales

Los mensajes amenazantes habían generado preocupación entre las autoridades, docentes, familias y alumnos.

28/08/2026 | 08:29Redacción Cadena 3 Rosario

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Presencia policial en la escuela.

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    Audio. Suspenden las clases en la escuela Nuestra Señora de Pompeya por amenazas en redes sociales

    Radioinforme 3 Rosario

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En la escuela Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en Mendoza al 5200, en Rosario, no habrá clases este viernes luego de las amenazas que fueron difundidas a través de redes sociales y que generaron preocupación entre las autoridades, docentes, familias y alumnos.

La decisión de suspender la actividad educativa fue adoptada como una medida preventiva para descomprimir la situación y llevar tranquilidad a la comunidad. El establecimiento permanecerá con las puertas cerradas y las persianas bajas durante toda la jornada.

El episodio había comenzado a conocerse ayer, cuando trascendió la existencia de escritos publicados en Instagram por dos hermanos que concurren a cuarto año de la institución. En esas publicaciones aparecía una referencia especialmente inquietante: la posibilidad de concretar un “plan final”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación generó inmediatamente preocupación entre las autoridades escolares, que activaron los mecanismos correspondientes y tomaron contacto con las fuerzas de seguridad. Durante la jornada de ayer, los alumnos pudieron ingresar al establecimiento con la presencia preventiva de un móvil policial en las inmediaciones.

Sin embargo, con el correr de las horas surgió un dato que incrementó la inquietud: en una de las publicaciones que pudieron observar los directivos se hacía referencia específicamente a este viernes como el día en que podría concretarse la amenaza.

Ante ese escenario, y sin esperar a que la situación pudiera escalar, las autoridades resolvieron suspender las clases. La intención fue evitar cualquier concentración de alumnos y permitir que se desarrollen las actuaciones necesarias sin exponer a la comunidad educativa.

Durante la mañana, un móvil policial permaneció recorriendo la zona de la escuela ubicada en Mendoza 5266. La presencia de los efectivos tuvo carácter preventivo y buscó reforzar la seguridad en los alrededores del establecimiento.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la escuela Nuestra Señora de Pompeya? La escuela suspendió las clases por amenazas difundidas en redes sociales.

¿Quiénes son los involucrados? Dos hermanos de cuarto año son los autores de las publicaciones inquietantes.

¿Cuándo se suspenderán las clases? Las clases están suspendidas este viernes.

¿Dónde se encuentra la escuela? La escuela está ubicada en Mendoza al 5200, en Rosario.

¿Por qué se tomó esta decisión? Se tomó como medida preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

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