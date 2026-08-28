Gloria Pereyra enfrenta juicio oral por la muerte de dos obreros municipales en Villa Dolores

La legisladora provincial y exintendenta de Villa Dolores, Gloria Pereyra, enfrenta un juicio oral y público a partir del 10 de noviembre por la muerte de dos trabajadores municipales en esa ciudad de Traslasierra. La tragedia ocurrió el 16 de julio de 2019 durante la construcción de una obra de desagües.

En ese momento, una cuadrilla municipal trabajaba en una zanja en la calle Arzobispo Castellano cuando un desmoronamiento sepultó a Norberto Orlando Romero, de 43 años, y a Rubén Damián Altamirano, de 23 años. Romero falleció ese mismo día y Altamirano murió tres días después.

Pereyra está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, junto a su exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Aldo Zanitti, y los ingenieros Arturo Jorge Janich y Enrique Héctor Bernaldez, involucrados en la obra.

La causa ha tenido un largo recorrido judicial con varias resoluciones, pero ahora se estableció una fecha concreta para el juicio. La acusación sostiene que los ingenieros podrían ser responsables directos si no implementaron las medidas de seguridad correspondientes, mientras que la responsabilidad institucional recae en Pereyra.

Antes del juicio, el 2 de octubre se llevará a cabo una instancia en la que el ingeniero Jorge Janich solicitará la suspensión del juicio a prueba y ofrecerá una reparación económica de 6.000 dólares para cada una de las familias de las víctimas.

Pereyra pidió licencia, lo que genera incertidumbre sobre la realización del juicio programado.

Informe de Roberto Fontanari.