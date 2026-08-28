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La transformación de Clarita: un viaje hacia la libertad personal

En su último día laboral, Clarita enfrenta un inesperado giro que la llevará a descubrir su verdadera esencia.

28/08/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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La transformación de Clarita: un viaje hacia la libertad personal

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Clarita ha dedicado tres décadas de su vida a un trabajo en un banco, donde cada movimiento y decisión han estado meticulosamente programados. En este entorno, la soledad y la rutina han sido sus compañeras constantes, y su último día de trabajo se presenta como un umbral hacia lo desconocido. Sin embargo, en lugar de un futuro lleno de posibilidades, se enfrenta a un vacío que no sabe cómo llenar.

Este día, que debería ser una mera despedida, se transforma radicalmente por un evento inesperado. Obligada a salir de su zona de confort, Clarita comienza a despojarse del papel que ha interpretado durante tanto tiempo. En cuestión de horas, resurgen en ella emociones y deseos que parecían olvidados: una chispa de inteligencia, un atisbo de rabia y un deseo de libertad que la empujan a cuestionar su existencia.

La autora Rosa Montero nos presenta una narrativa rica en matices psicológicos, humor y un sentido de intriga que mantiene al lector cautivado. La historia de Clarita es un viaje de reafirmación y transformación, donde la protagonista se asemeja más a una rana que, en un giro sorprendente, se convierte en un tiranosaurio. Este relato no solo invita a reflexionar sobre la vida laboral y la identidad personal, sino que también resuena con aquellos que han sentido la presión de encajar en moldes preestablecidos.

En un mundo donde la rutina puede convertirse en una prisión, la historia de Clarita es un recordatorio de que siempre hay espacio para la reinvención. La obra de Rosa Montero se convierte en un faro para quienes buscan liberarse de las ataduras que les impone la sociedad, ofreciendo una mirada fresca y esperanzadora sobre el proceso de autodescubrimiento.

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