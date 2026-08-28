Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto
Este viernes 28 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7° y 27°. Se espera un día cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto
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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
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En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 53%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica es de 1003 hPa.
El clima hoy viernes 28 de agosto
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos despejados durante la mayor parte del día. El viento continuará soplando a una velocidad moderada, lo que ayudará a mantener un clima fresco por la mañana y cálido por la tarde. La humedad moderada permitirá disfrutar de un día agradable.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días en Salta indica que el sábado 29 de agosto la temperatura mínima será de 3° y la máxima de 22°, con cielos nublados. El domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 21°, con algunas nubes dispersas. Para el lunes 31 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, se anticipa un cielo despejado, con mínimas de 12° y máximas de 22°. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielos despejados.